Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Colombia despide a uno de los personajes más emblemáticos de su televisión: Alfonso Lizarazo falleció este martes 4 de agosto a los 85 años, después de varios años lidiando con complicaciones de salud, en especial problemas cardíacos que se agravaron recientemente. De acuerdo con la información revelada tras su deceso, Lizarazo deja tras de sí un legado inigualable en el humor y la televisión nacional, marcando una huella profunda en varias generaciones de televidentes.

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La historia de Alfonso Lizarazo en los medios comenzó mucho antes de que su nombre se hiciera famoso en la pantalla chica. Antes del éxito televisivo, ya era reconocido en la radio, primero en Caracol Radio y luego al frente de Radio 15, una emisora trascendental para el movimiento musical de la Nueva Ola, donde ayudó a promocionar nuevas voces tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, su consagración llegó en 1972 con la puesta en marcha de ‘Campeones de la Risa’, programa que evolucionaría cuatro años después en el legendario ‘Sábados Felices’. Esta producción, que se mantiene vigente, revolucionó el humor en la televisión colombiana y durante más de 25 años Lizarazo fue su rostro principal.

Bajo su liderazgo, ‘Sábados Felices’ sirvió como trampolín para decenas de humoristas que luego se consolidaron como figuras del entretenimiento. Artistas como Don Jediondo, Polilla, Mandíbula, La Gorda Fabiola, Alerta, Fosforito, César Corredor y Álvaro Lemmon, entre otros, encontraron en el programa la oportunidad de mostrar su talento, gracias a la visión de Lizarazo para reconocer y apoyar nuevas promesas.

Su compromiso social también se reflejó en campañas como "Lleva una escuelita en tu corazón", con la que recorrió municipios junto al elenco de ‘Sábados Felices’. Fruto de este trabajo, lograron construir y mejorar más de 300 escuelas rurales en Colombia, combinando el entretenimiento con la solidaridad a través de actividades benéficas y partidos de fútbol que involucraron a la comunidad.

En 1998, tras más de dos décadas como presentador, cerró su ciclo en televisión para ingresar al Senado de la República por el Movimiento Reconstrucción Democrática Nacional, permaneciendo en el cargo hasta 2002. Luego de culminar su periodo legislativo, se retiró de la vida pública y vivió sus últimos años en Barranquilla. Sus últimas apariciones, como en la celebración de los 50 años de ‘Sábados Felices’ en 2023 y su cumpleaños 85 en diciembre de 2025, provocaron muestras de afecto de colegas y del público. Tras la noticia de su muerte, humoristas como Don Jediondo y Fosforito destacaron su legado y la calidad humana con la que marcó a varias generaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Alfonso Lizarazo es considerado una figura clave en la historia de la televisión y el humor colombiano?

Lizarazo no solo fue el creador y primer presentador de ‘Sábados Felices’, sino que también fue el responsable de descubrir y apoyar a muchos de los humoristas más reconocidos del país. De acuerdo con la información mencionada, su liderazgo permitió la transformación del programa y el aprovechamiento de la televisión como espacio para el humor, el entretenimiento y la solidaridad social.

¿Qué impacto tuvo la campaña "Lleva una escuelita en tu corazón" impulsada por Alfonso Lizarazo?

La campaña, liderada por Lizarazo junto al elenco de ‘Sábados Felices’, permitió recorrer cientos de municipios y facilitar la construcción y mejoramiento de más de 300 escuelas rurales. Gracias a actividades benéficas y a la participación de la comunidad, esta iniciativa demostró que el entretenimiento puede tener un profundo impacto positivo en la sociedad colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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