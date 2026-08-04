La última etapa de la vida de Alfonso Lizarazo transcurrió lejos de los reflectores que durante décadas lo acompañaron. El hombre que convirtió el humor de los sábados en una tradición para millones de colombianos llevaba varios años con una vida mucho más reservada, mientras enfrentaba problemas cardíacos que fueron afectando su estado de salud.

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Lizarazo murió este martes 4 de agosto a los 85 años. Con su partida se va una de las figuras más importantes de la televisión colombiana y, para muchos, el hombre que ayudó a convertir la risa de los sábados en una cita familiar que atravesó generaciones.

Su ausencia de la televisión se hizo cada vez más evidente con los años. Quedaron atrás las entrevistas, los reconocimientos y las apariciones en eventos relacionados con ‘Sábados Felices’, espacio que ayudó a construir y que terminó convirtiéndose en uno de los programas más longevos de la televisión.

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Según información conocida sobre su estado de salud, el bumangués enfrentaba desde hacía varios años problemas cardíacos. Los detalles de su condición fueron manejados con reserva por su familia y su círculo cercano, por lo que no se ha establecido públicamente que dichos problemas hayan sido la causa oficial de su muerte.

Humoristas despiden a Alfonso Lizarazo, creador de ‘Sábados felices’

Su legado fue recordado este martes por varios humoristas. Pedro González, ‘Don Jediondo’, fue uno de los que lamentó públicamente su muerte y resumió el sentimiento que deja la partida del comunicador: “El humor colombiano está de luto”.

El comediante recordó que antes de ‘Sábados Felices’, Lizarazo estuvo vinculado con proyectos como ‘Campeones de la Risa’ y ‘Operación Ja Ja’. También destacó su paso por Caracol Radio, Radio 15, la creación del Festival Internacional del Humor y la campaña ‘Lleva una escuelita en tu corazón’.

El humor colombiano está de luto. Ha fallecido hoy en Barranquilla a los 87 años don Alfonso Lizarazo, gestor, fundador y director por

Muchos años de SÁBADOS FELICES, programa estrella del humor en Colombia. Antes de Sábados Felices don Alfonso había creado CAMPEONES DE LA RISA,… pic.twitter.com/0KrAvQLcFt — Don Jediondo (@DonJediondo) August 5, 2026

Carlos ‘el Mono’ Sánchez también le dedicó unas palabras y rescató precisamente esa faceta de Lizarazo como promotor de iniciativas que trascendieron el entretenimiento.

“Don Alfonso, gracias por darle a Colombia una ‘Escuelita en el Corazón’ y luego de una ‘Operación Ja Ja’ pasar a ‘Sábados Felices’”, escribió.

Su mensaje terminó con una frase que parece resumir la huella que Lizarazo quiso dejar durante toda su carrera: “La risa siempre será la mejor receta”.

Y aunque en sus últimos años su salud y el bajo perfil lo alejaron de las cámaras, su nombre quedó ligado para siempre a una pantalla que ayudó a transformar. Alfonso Lizarazo murió, pero el programa que nació de su apuesta por el humor continúa siendo parte de la memoria televisiva de varias generaciones de colombianos.

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