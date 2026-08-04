El bumangués que dio vida a ‘Sábados felices’, uno de los programas más importantes en la historia de la televisión colombiana, falleció este 4 de agosto a sus 85 años.

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Alfonso Lizarazo fue la mente detrás del formato que lleva apareciendo en las pantallas de los colombianos todos los sábados desde hace más de cinco décadas, un logro que, incluso, le ha dado un Guinness World Records al programa.

Pero no todo comenzó para Lizarazo Sánchez, nacido en 1940 en la ciudad bonita, con el objetivo de marcar un antes y un después la forma en la que se mostraba el humor en el país.

Después de llegar a los 18 años a Bogotá, la mente creativa de ‘Sábados Felices’ tenía como objetivo trabajar como abogado o ingeniero en la capital. Sin embargo, el destino le marcó otro camino cuando llegó a Caracol a trabajar en los controles, a petición de Julio Nieto Bernal, entonces gerente del canal.

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Allí empezó como locutor y tiempo después pasó a la televisión, en donde pondría en marcha el formato que empezó a emitirse desde 1972 para hacer reír a los espectadores en las noches de los sábados.

Sin embargo, no todo fue risa para Lizarazo. En noviembre de 1994 vivió un angustiante momento al ser secuestrado en el Valle del Cauca mientras hacía un viaje de trabajo junto a los colegas del programa.

Después de su paso por ‘Sábados Felices’, en donde también fue presentador, Alfonso Lizarazo dio el salto a la política y se convirtió en senador de la República por voto popular en 1998.

Hoy, humoristas y grandes figuras despiden a una de las figuras más importantes en la historia del humor y la televisión colombiana.

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