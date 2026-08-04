Esta noche, los participantes volverán al escenario con la misión de convencer al jurado y mantenerse en competencia, mientras Aurelio Cheveroni promete convertirse en una de las grandes figuras del episodio de ‘Yo me llamo’.
(Vea también: Sorpresa tras doble de Feid en ‘Yo me llamo’ 2026 oculta aún en Caracol: ni Amparo Grisales lo pilló)
Según el adelanto de Caracol Televisión, Aurelio Cheveroni mostrará varias de sus facetas durante la noche y protagonizará divertidos intercambios con Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán.
El adelanto también muestra un momento de tensión cuando uno de los participantes parece quedarse en blanco durante su presentación. La frase “Se le olvidó la letra” deja entrever que uno de los imitadores tendrá problemas en el escenario, situación que podría influir en la decisión del jurado.
Así será el episodio de esta noche:
Minuto a minuto de ‘Yo me llamo’
A Chano no le dieron chance
No, no, no, y no… Tuviero que cortarlo.
9:00 p.m2026-08-04T21:00:37-05:00 ID: lzvps
Greeicy llegó y parece que se queda
Escola se puso serio y le dijo que no, pero el resto del jurado la pasó.
8:58 p.m2026-08-04T20:58:25-05:00 ID: vvktl
Diomedes Díaz, otro, a tarima
Nos sacó mil canas con esa ‘imitación’. Rojo absoluto.
8:55 p.m2026-08-04T20:55:55-05:00 ID: mqptf
Danna Paola llegó con su ‘Mala fama’, guapa, con timpre y cadencia.
De que se llama, se llama. Todo el jurado le dio su sí.
8:45 p.m2026-08-04T20:45:19-05:00 ID: owsfk
Ñengo llegó solito, sin talento y sin Flow
‘Ñero flow’, le dijo Aurelio. Y tiene toda la razón.
8:43 p.m2026-08-04T20:43:05-05:00 ID: wxeka
Payo, de Grupo Frontera, se ve igualito
‘Un x 100to’ que fue 100 %. De verdad sí se llama.
8:42 p.m2026-08-04T20:42:08-05:00 ID: xybuf
Dice que se llama Lucha Villa, y llegó con ‘La basurita’
Nada de nada… Su presentación fue para el olvido.
8:40 p.m2026-08-04T20:40:56-05:00 ID: hnmtd
‘Nacho’ está en escena, pero como que exagero
Parecía una caricatura, y lo mandaron para la casa.
8:40 p.m2026-08-04T20:40:10-05:00 ID: djxlw
Gloria Trevi llegó con mucha actitud, pero sin voz
No se llama, según los jurados.
8:15 p.m2026-08-04T20:15:11-05:00 ID: bcynv
Blessd llegó bendecido al escenario… Pegó duuuuuro
Tiene cositas por trabajar, pero le dieron su bendición
8:12 p.m2026-08-04T20:12:59-05:00 ID: cpddg
Yeison Jiménez cantó con el corazón, pero con eso no alcanza
Canta muy bonito, pero no pasó. Los jurados le dijeron que no se llama
8:11 p.m2026-08-04T20:11:03-05:00 ID: iiwts
Marisela, dijo que se llama, pero nos mintió
Definitivamente no se parece y la sacaron.
8:04 p.m2026-08-04T20:04:14-05:00 ID: xjzdg
Miguel Bosé arribó como Miguel Bosé… ¿Será un amante bandido?
Sí se llama… Con toda
8:01 p.m2026-08-04T20:01:44-05:00 ID: jtfas
‘La Reina del flow’ llegó a escena para abrir el capítulo
Pero a esta reina la descabezaron. No se llama.
7:32 p.m2026-08-04T19:32:56-05:00 ID: pjbyq
Estamos a minutos de ver la faena de Aurelio
¿Se lo aguantarán sus compañeros?
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