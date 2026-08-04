Esta noche, los participantes volverán al escenario con la misión de convencer al jurado y mantenerse en competencia, mientras Aurelio Cheveroni promete convertirse en una de las grandes figuras del episodio de ‘Yo me llamo’.

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(Vea también: Sorpresa tras doble de Feid en ‘Yo me llamo’ 2026 oculta aún en Caracol: ni Amparo Grisales lo pilló)

Según el adelanto de Caracol Televisión, Aurelio Cheveroni mostrará varias de sus facetas durante la noche y protagonizará divertidos intercambios con Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán.

El adelanto también muestra un momento de tensión cuando uno de los participantes parece quedarse en blanco durante su presentación. La frase “Se le olvidó la letra” deja entrever que uno de los imitadores tendrá problemas en el escenario, situación que podría influir en la decisión del jurado.

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Así será el episodio de esta noche:

Minuto a minuto de ‘Yo me llamo’

9:07 p.m 2026-08-04T21:07:55-05:00 ID: ctuze A Chano no le dieron chance No, no, no, y no… Tuviero que cortarlo.

9:00 p.m2026-08-04T21:00:37-05:00 ID: lzvps Greeicy llegó y parece que se queda Escola se puso serio y le dijo que no, pero el resto del jurado la pasó.

8:58 p.m2026-08-04T20:58:25-05:00 ID: vvktl Diomedes Díaz, otro, a tarima Nos sacó mil canas con esa ‘imitación’. Rojo absoluto.

8:55 p.m2026-08-04T20:55:55-05:00 ID: mqptf Danna Paola llegó con su ‘Mala fama’, guapa, con timpre y cadencia. De que se llama, se llama. Todo el jurado le dio su sí.

8:45 p.m2026-08-04T20:45:19-05:00 ID: owsfk Ñengo llegó solito, sin talento y sin Flow ‘Ñero flow’, le dijo Aurelio. Y tiene toda la razón.

8:43 p.m2026-08-04T20:43:05-05:00 ID: wxeka Payo, de Grupo Frontera, se ve igualito ‘Un x 100to’ que fue 100 %. De verdad sí se llama.

8:42 p.m2026-08-04T20:42:08-05:00 ID: xybuf Dice que se llama Lucha Villa, y llegó con ‘La basurita’ Nada de nada… Su presentación fue para el olvido.

8:40 p.m2026-08-04T20:40:56-05:00 ID: hnmtd ‘Nacho’ está en escena, pero como que exagero Parecía una caricatura, y lo mandaron para la casa.

8:40 p.m2026-08-04T20:40:10-05:00 ID: djxlw Gloria Trevi llegó con mucha actitud, pero sin voz No se llama, según los jurados.

8:15 p.m2026-08-04T20:15:11-05:00 ID: bcynv Blessd llegó bendecido al escenario… Pegó duuuuuro Tiene cositas por trabajar, pero le dieron su bendición

8:12 p.m2026-08-04T20:12:59-05:00 ID: cpddg Yeison Jiménez cantó con el corazón, pero con eso no alcanza Canta muy bonito, pero no pasó. Los jurados le dijeron que no se llama

8:11 p.m2026-08-04T20:11:03-05:00 ID: iiwts Marisela, dijo que se llama, pero nos mintió Definitivamente no se parece y la sacaron.

8:04 p.m2026-08-04T20:04:14-05:00 ID: xjzdg Miguel Bosé arribó como Miguel Bosé… ¿Será un amante bandido? Sí se llama… Con toda

8:01 p.m2026-08-04T20:01:44-05:00 ID: jtfas ‘La Reina del flow’ llegó a escena para abrir el capítulo Pero a esta reina la descabezaron. No se llama.

7:32 p.m2026-08-04T19:32:56-05:00 ID: pjbyq Estamos a minutos de ver la faena de Aurelio ¿Se lo aguantarán sus compañeros?

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