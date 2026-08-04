A pesar de que la presentación del imitador de Feid en ‘Yo me llamo’ 2026 tuvo una pelea entre César Escola y Aurelio Cheveroni, esa audición deja una huella que hasta ahora no ha salido a flote en Caracol Televisión.

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Es habitual que los primeros capítulos solo sean para exponer las pruebas de canto frente a los jurados, pero ni siquiera ellos vieron un detalle que pasó desapercibido y casi oculto sobre el participante que pasó con 4 estrellas.

Nombre real de imitador de Feid en ‘Yo me llamo’ 2026

Albert Sánchez, recordado por ganar ese concurso de imitación en 2020, ahora es el intérprete de Feid o el Ferxxo’, en una nueva faceta con la que busca brillar de nuevo en la competencia de Caracol.

El artista ha compartido en la cuenta de Instagram de su nuevo personaje algunas imágenes de un camino en el que ha dado algunos pasos no solo en redes sociales, sino en eventos en vivo.

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Cabe recordar que Sánchez ganó como Roberto Carlos hace seis temporadas en el concurso, después de un recorrido que ahora sabe que tiene que repetir para lucirse en su nuevo papel como Feid.

El ganador de ‘Yo me llamo’ en 2020 y ahora imitador de Feid le contó a Pulzo en 2024 que busca impactar a la audiencia como lo “haría cualquier mortal desde cero” mediante esta caracterización del conocido exponente de la música urbana nacional. De ahí, no mencionó su pasado.

Su constante evolución profesional refleja la gran dedicación que aplica en el perfeccionamiento de sus espectáculos artísticos, a pesar de los llamados de atención de los jurados del programa.

No obstante, avanza de a poco en la creación de Feid, con redes sociales en las que apenas suma unos 250 seguidores, pero que le han permitido compartir cómo luce en su nueva interpretación.

De hecho, ha mostrado desde esos espacios la comparación de las voces del reguetonero colombiano y la suya con la intención de promoverse cada vez más a través de un artista que ha crecido mucho.

Albert Sánchez empezó su carrera como empresario para apoyar a su papá, que estuvo en ‘La voz senior’ como el ‘Maestro de la parranda’, en el ámbito de la música a nivel nacional, pero eso no lo llevó a dejar de hacer la imitación del personaje de Roberto Carlos.

Lo interesante es que tampoco lo frenó en un sueño que tenía desde hace años para regresar a ‘Yo me llamo’, así como ha sucedido con otros exconcursantes que vuelven con nuevas interpretaciones.

Eso sí, no pasa desapercibido que ninguno de los jurados, ni siquiera Amparo Grisales que suele ser tan minuciosa, haya notado quién era el artista en cuestión montado en el escenario.

El caso toma mucho más interés si se tiene en cuenta las grandes diferencias vocales que existen entre el brasileño Roberto Carlos, con sus baladas, y el colombiano Feid, con su música urbana.

Este caso recuerda el del imitador de Luis Alfonso en ‘Yo me llamo’ 2024, pues venía de ejecutar la interpretación de Elvis Crespo en una edición anterior del programa de canto e imitación de Caracol Televisión.

Incluso, ese concursante tuvo luego una relación sentimental con una de las concursantes del formato, en una situación que quedó plasmada como parte de la realidad de la competencia.

Ahora, Albert Sánchez en su nuevo papel de Feid en ‘Yo me llamo’ le apunta a un reto que hasta ahora ninguna persona ha logrado en la historia del concurso y es coronarse dos veces con diferentes personajes, mucho más que en este caso es de las primeras veces que llega ese artista tan lejos en la carrera.

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