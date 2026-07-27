Las curiosidades de la temporada 8 de ‘Masterchef’ tienen un ingrediente impensado por accidentes en los que Claudia Bahamón ha salido golpeada de manera inesperada por dos participantes.

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Si bien Emiro Navarro le pegó un manotazo en la boca, con el que le rompió el labio involuntariamente, otro episodio se presentó en medio de una prueba por equipos en la competencia.

El comediante Iván Marín movió repentinamente la cabeza y alcanzó a impactar a Bahamón, aunque para el caso apenas le movió los lentes. Eso sí, la presentadora no se guardó nada: “Me mataste”, le dijo.

Lo cierto es que este humorista, nacido en Dosquedradas (Risaralda), es un hombre que se caracteriza por su buena actitud y por un amor que hace público constantemente por su esposa.

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Leidy Silva es la mujer que está detrás del éxito del comediante colombiano Iván Marín. Es su esposa, su mánager y su principal socia en la vida y en los negocios.

Según datos sobre el comediante publicados en La FM en julio de 2026, la pareja lleva más de diez años de matrimonio y tiene dos hijos: Nicolás y Julieta.

Leidy Silva no solo maneja el hogar. Trabaja activamente como mánager de Iván Marín, acompañando el desarrollo de cada proyecto de su carrera en todos los medios.

La revista MásQVer publicó una entrevista en la que Leidy confirmó que estaba preparando el segundo especial de ‘stand up comedy’ para plataforma digital y coordinando la segunda temporada de Los Consejajales en YouTube.

La pareja también conduce juntos el Bendito Caos Podcast, disponible en YouTube y Spotify, donde hablan de amor, relaciones y vida en pareja con humor y sinceridad.

La convivencia laboral entre ambos causó tensiones. En 2018, Marín y su esposa vivieron una fuerte crisis matrimonial porque el trabajo tomó un lugar que desplazó la relación.

“Las cosas de la relación pasaron a un segundo plano. Llevamos varios años que no hemos podido celebrar fechas importantes”, confesó Leidy Silva en el programa La Red de Caracol Televisión, según recogió Pulzo.

La pareja superó la crisis. Iván Marín celebró sus diez años de matrimonio con un mensaje en redes: “Sigamos amándonos así de defectuosos”. Hoy son referente de estabilidad en el medio.

En 2021, el comediante y Leidy Silva denunciaron públicamente un caso de extorsión. Les pedían cerca de 20 millones de pesos para no difundir fotos íntimas de Silva. La pareja acudió al Gaula y enfrentó el caso públicamente.

Sobre la fortuna que Iván Marín menciona en sus ‘shows’, el comediante mismo da señales contradictorias. En su sitio web oficial, ivanmarin.com.co, bromea que trabaja “para terminar de pagar el apartamento que aún pertenece al banco”.

Eso no significa que sea pobre. Su carrera le ha permitido disfrutar de viajes internacionales, shows en otros países y algunas comodidades. El comediante viajó en vuelo privado a Caracas para un espectáculo luego de problemas con un operador comercial.

Así se conocieron varios de esos lujos en 2023: fotos manejando un Ford Mustang Convertible en Miami y presencia constante en escenarios internacionales. Lo cierto es que no se aclaró ni se sabe si el vehículo era propio o alquilado.

La conclusión es que Iván Marín tiene una carrera rentable y consolidada, con dos especiales en Amazon Prime Video, películas taquilleras en Colombia y presencia en múltiples plataformas. La fortuna que menciona en sus apariciones mezcla humor con realidad: hay bienestar económico real, pero también la exageración propia de la comedia.

Así, el humorista que es parte del grupo denominado ‘Los de la culpa’, donde también está Tavo Bernate (concursante actual de ‘Masterchef’), tiene una realidad que tiene como protagonista de su vida personal y profesional a su esposa.

* Pulzo.com se escribe con Z