A pocas horas del estreno de una nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, Lina Tejeiro abrió su corazón y habló de uno de los episodios más dolorosos que ha vivido en los últimos meses: la muerte de Romeo, uno de sus perros. La actriz contó que todavía no logra cerrar ese capítulo y aseguró que las dudas sobre lo ocurrido han hecho mucho más difícil su proceso de duelo.

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“Ha sido un tema muy difícil de llevar. Yo no había tocado el tema porque me duele y porque tampoco me interesa buscar culpables en medio de todo”, expresó la actriz. En un principio, ella y los veterinarios creyeron que Romeo había sufrido una recaída de pancreatitis, enfermedad que ya había padecido y por la que había recibido tratamiento durante varios meses.

Sin embargo, la situación cambió de forma inesperada. “Un día vuelvo de clase de pilates y él estaba con mucho vómito y diarrea, con sangre. Y cuando veo que los síntomas ya están así de graves, yo me organizo y lo llevo inmediatamente para la clínica”, recordó Tejeiro. Ese mismo día debía cumplir con sus últimas funciones de teatro, por lo que dejó a Romeo bajo el cuidado de su mamá mientras ella trabajaba.

Lina Tejeiro lloró al hablar de la muerte de Romeo y reveló qué habría ocurrido

Durante la jornada recibió una llamada que la llenó de angustia. “Mi mamá me dice que Romeo está muy grave y que parece que no va a estar bien”, relató la actriz. Aunque terminó su compromiso laboral y corrió hasta la clínica veterinaria, los especialistas le explicaron que el estado del perro había empeorado en muy poco tiempo. “Los doctores decían que era muy raro que la pancreatitis hubiera avanzado tan rápido en tan poquito tiempo”, recordó. Poco después, Romeo sufrió un paro y murió.

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La pérdida dejó una profunda huella en la actriz. “Yo lloraba, mejor dicho, que me quería morir”, confesó Tejeiro. Días más tarde, otro de sus perros, Neruda, presentó vómito y diarrea con sangre, lo que despertó nuevas sospechas. “Ahí ya se me prendieron las alarmas y yo dije: no, esto no es normal. Neruda no tiene pancreatitis, estaba bien, no tenía absolutamente nada”, explicó.

Tras nuevos exámenes, los veterinarios encontraron una posible explicación. “Se descubrió que se estaban envenenando con algo que había en el patio”, afirmó la actriz y explicó que en el conjunto residencial donde vive se había hecho una fumigación para controlar la maleza y cree que el producto permaneció activo por más tiempo del indicado. “Pasaron más de 24 horas y parece ser que con lo que fumigaron seguía todavía en mi patio muy, muy activo y pues, los intoxicó y los enfermó”, dijo.

Pese a esa hipótesis, Lina Tejeiro dejó claro que no busca señalar responsables. “Yo no creo que lo hayan hecho con esa intención. No creo que pueda existir tanta maldad en el corazón de alguien”, manifestó. Aun así, reconoció que todavía necesita respuestas. “Ha sido muy difícil el duelo de Romeo, porque hay muchas dudas, hay muchas preguntas y muchas emociones. No me interesa buscar culpables, pero a veces la mente necesita respuestas”, concluyó la actriz, quien ahora se prepara para su estreno en ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

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