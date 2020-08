green

Durante la conversación con la presentadora, Lina Tejeiro confesó que no va a demandar a la doctora que le inyectó los biopolímeros, pues de la mujer solo conoce su nombre, desconoce sus apellidos o cualquier dato que la lleve a ubicarla.

La artista, que mostró su nueva casota hace algunos días, solo sabe que la experta era amiga de la dueña del lugar en donde le realizaron el procedimiento, del que le aseguraron el líquido era un medicamento que estimulaba el desarrollo de los músculos de su cola.

Además, la actriz de ‘Chichipatos’ confesó que no ha visto que en el país se haga justicia en casos similares al suyo, por lo que siente que va a perder el tiempo y teme que se escuden en el Invima para salir bien librados.

La joven, que conoció estas inyecciones por recomendación de una amiga, también dijo que no quiere que digan que luce muy bien en redes sociales para justificar el hecho de que no tiene ningún tipo de afectación psicológica, o que no sufrió por lo vivido a causa del peligroso líquido.

Lina manifestó que ha conocido casos en donde son familiares o amigos los que inyectan el polímero y ni así la víctima ha logrado que se haga justicia, así que prefiere no tomar acciones legales, lo que sí quiere es que este problema se visibilice y no caigan más mujeres.

Ante lo dicho por su amiga, Jessica Cediel confesó que no puede hablar mucho del tema, pues las personas ya conocen su historia; para ella lo mejor es dejar “todo en manos de Dios” y que se haga “la voluntad divina”.