Después de confirmar que espera su primer hijo, la actriz y empresaria Lina Tejeiro compartió nuevos detalles sobre esta etapa de su vida y despejó una de las preguntas que más se repetían entre sus seguidores.

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La noticia de su embarazo de sigue despertando reacciones entre sus fanáticos. Después de semanas de especulaciones y de confirmar públicamente que se convertirá en madre por primera vez, la actriz concedió una entrevista a Buen Día Colombia, de RCN.

Tejeiro había mantenido gran parte de este proceso lejos de la exposición pública. Sin embargo, en recientes declaraciones decidió compartir algunos detalles de la maternidad y de los cambios que experimenta.

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¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre el sexo de su bebé?

Durante una conversación, la actriz confirmó que ya conoce el sexo de su primer hijo, una información que había despertado curiosidad entre sus seguidores; sin embargo, aseguró que aún no lo dará a conocer.

“Ya conozco el género, pero ustedes aún no lo conocerán”, indicó la artista, luego de ser interrogada sobre el tema. Tejeiro también habló sobre la forma en que decidió vivir esta etapa, dejando claro que algunas experiencias las compartirá públicamente, mientras que otras prefiere mantenerlas en el ámbito privado. “Hay cosas que voy a querer contar y otras que no”, expresó al referirse a su maternidad.

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Así vive Lina Tejeiro su embarazo

La actriz explicó que su rutina y su forma de ver la vida cambiaron desde que comenzó esta nueva etapa. Incluso reconoció que nota transformaciones físicas y emocionales mientras se prepara para la llegada de su bebé.

“Todo lo que me dicen, digo que es un mito, mito, mito… me lo estoy disfrutando desde mi intimidad… muy tranquila”, agregó en el programa matutino.

La confirmación llegó después de una serie de rumores que circularon en redes sociales y medios de comunicación, alimentados por su ausencia temporal de las plataformas digitales.

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