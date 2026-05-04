El embarazo de Lina Tejeiro sorprendió a más de uno de sus seguidores, por lo que ahora las imágenes que permite observarla con el vientre con su bebé en camino no pasa desapercibida.

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La actriz aprovechó su cuenta personal de Instagram, donde tiene más de 7 millones de seguidores, para replicar un carrusel con varias fotografías en las que es posible verla por completo en su papel de maternidad.

En una publicación con múltiples imágenes, uno de los detalles que queda sobre la mesa y bajo la frecuente curiosidad de los usuarios es el tiempo que tiene la artista de gestación en medio de su proceso.

“Dijo que lo mejor venía en camino, que entendiera la magia que trae respirar, que saber esperar trae tranquilidad”, escribió la metense en su emotivo mensaje alrededor de su ‘dulce espera’.

Tejeiro divulgó apenas el pasado jueves 30 de abril sobre su embarazo, sin ofrecer mayores datos acerca de este nuevo capítulo en su vida personal y amorosa, que tanto interés causa entre sus fanáticos.

Cabe resaltar que estas se suman a otras fotos del embarazo de Tejeiro, aunque estás son las primeras en las que se puede observar con claridad la denominada ‘pancita’ de embarazada.

La actriz de 34 años es una de las figuras promocionadas para la próxima edición de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ en 2026, que está previsto que aparezca en Canal RCN luego del final de ‘La casa de los famosos’ en su tercera temporada.

Tejeiro vive hoy uno de los momentos más comentados de su vida al confirmar su embarazo con un video en redes sociales donde se aprecia la ecografía, causando una ola de reacciones de famosos y seguidores.

Ahora, con estas imágenes que son mucho más claras con el vientre materno, surge un nuevo capítulo en un camino que ella ha decidido mostrar como uno de los procesos de su vida personal.

Si bien la artista ha sido muy prudente al compartir detalles acerca de su realidad sentimental, para este caso ha expuesto la alegría de uno de los momentos que significa un giro grande para ella.

Luego de 23 años desde que apareció por primera vez como una de las figuras en ‘Padres e hijos’, su paso por los medios de comunicación dieron un paso especial luego de que creció como figura en la creación de contenidos en las redes sociales.

¿Quién es el papá del bebé de Lina Tejeiro?

El novio de Lina Tejeiro es Daniel Gómez, un conocido empresario y mánager colombiano, de acuerdo con múltiples formatos de entretenimiento como el programa ‘Lo sé todo’. Él sería el papá del bebé de la actriz.

Cabe resaltar que en ninguno de los casos de los medios que presentan al hombre como pareja de la actriz se han presentado pruebas contundentes y solo se han limitado a citar fuentes cercanas.

Hasta el momento, Lina Tejeiro no ha revelado quién es el padre del bebé ni ha dado detalles sobre su situación sentimental, lo que ha abierto espacio a múltiples especulaciones en redes sociales.

La actriz compartió una imagen en Instagram abrazada a un hombre, con parte del rostro de él fuera de cuadro, lo que provocó múltiples especulaciones sobre la identidad de su nueva pareja.

El vínculo más mediático de su vida fue con el cantante Andy Rivera, entre 2014 y 2018, siendo una de las relaciones más seguidas por el público colombiano. Más adelante, en 2022, sostuvo una relación con el cantante Juan Duque. Desde entonces no se le ha conocido pareja pública.

La actriz se encontraba participando en ‘Masterchef Celebrity Colombia’ 2026, de donde salió misteriosamente, lo que muchos atribuyen a su embarazo.

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