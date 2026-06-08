Andrea Serna sorprendió a sus seguidores al revelar uno de los episodios más difíciles de su vida. Según contó en un video publicado en sus redes sociales, la presentadora del ‘Desafío’ enfrentó un cáncer de tiroides hace aproximadamente una década, una situación que mantuvo en reserva durante años, lo que despertó una ola de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

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Todo comenzó cuando la reconocida presentadora acudió a urgencias por fuertes dolores en el cuello. Lo que parecía un problema pasajero terminó convirtiéndose en una alerta médica después de que una resonancia permitiera detectar unos nódulos en la tiroides. A partir de ese momento comenzó un seguimiento especializado para monitorear su evolución.

El examen médico que cambió la vida de Andrea Serna

Serna recordó con detalle el instante en que recibió el diagnóstico definitivo. La conductora explicó que, tras varias valoraciones y una segunda biopsia, los médicos confirmaron que padecía una neoplasia papilar, un tipo de cáncer de tiroides. “Me senté y dije: Dios, Dios, Dios, Dios, esto está pasando”, relató la presentadora al recordar la noticia que marcó su vida.

Durante ese proceso también atravesaba una etapa muy especial a nivel personal, pues estaba relacionada con el nacimiento de su hija. Después de retomar los controles médicos, los especialistas determinaron el tratamiento más adecuado para enfrentar la enfermedad y evitar complicaciones futuras.

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Finalmente, los médicos optaron por extirpar completamente la tiroides debido a la ubicación de los nódulos. Sin embargo, la intervención tuvo resultados positivos y no fue necesario acudir a terapias adicionales con yodo radiactivo. Tras un periodo de adaptación al tratamiento hormonal de reemplazo, la presentadora logró recuperar la normalidad en su vida cotidiana.

Con esta confesión, Andrea Serna quiso enviar un mensaje de prevención y conciencia sobre la importancia de los chequeos médicos. La figura de Caracol aseguró que compartir su experiencia puede servir de apoyo para quienes enfrentan diagnósticos similares y recordó que detectar a tiempo cualquier anomalía puede marcar una gran diferencia.

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