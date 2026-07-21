Por: Caracol Televisión

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El pasado 30 de abril, la reconocida actriz de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ publicó en su cuenta personal de Instagram y en la de su marca ‘Coraje by Lina Tejeiro’, la noticia de que su sueño de ser madre se había cumplido, en la cual recibió cientos de comentarios, entre ellos, los de Jessica Cediel, Luisa Fernanda W, Pipe Bueno y Maleja Restrepo.

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“El Coraje que nace del amor – El deseo de ser mamá. A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí. ‘Los hijos cambian todo…’ y ahora lo sé. El Coraje que nace del amor”, decía la emotiva publicación.

Sin embargo, para sus seguidores fue una noticia inesperada, ya que Lina no había hecho pública ninguna relación y esto generó incertidumbre y ganas de descubrir quién era el padre del bebé. En la mañana del 21 de julio, la actriz compartió en sus historias de Instagram una caja de preguntas y aseguró que estaba dispuesta a responderlas todas.

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Sus fans aprovecharon la situación e intentaron averiguar cosas de su vida personal y una de las preguntas fue: ¿Vas a ser mamá soltera?, a lo que ella respondió que sí iba a serlo, pero que, afortunadamente, contaba con una red de apoyo muy grande, incluyendo a su mamá, hermanos, tíos y su papá. “Amor de sobra y compañía también”.

Dicha historia funcionó para ponerle fin a rumores que habrían creado sus propios seguidores, inventando amoríos con cualquier persona que ella tuviera una relación.

La empresaria y creadora de contenido contó que espera que el nacimiento de Gael sea parto natural. Afirmó que con ayuda de su ginecobstetra están haciendo todo lo posible porque sea así y confesó que, inicialmente, quería que su hijo naciera en su casa, pero que después de ciertas charlas, aceptó tenerlo en una clínica porque se siente más segura.

Además, dijo que todavía no ha organizado la pañalera porque durante estos últimos meses ha estado viajando, de hecho, acaba de llegar de Las Vegas, Estados Unidos.

Además, otra de las preguntas fue por qué no hizo “gender reveal”; ella dijo que desde el primer momento supo que era niño, entonces no sería sorpresa. También dijo que ese tipo de eventos son muy grandes y que tiene mucha planeación para que salga bien, pues se debe pensar en los invitados, en la lista de regalos.

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”Si lo hubiera hecho, hubiera sido muy íntimo. O sea, yo soy muy extrovertida con muchas cosas de mi vida, pero ese momento creo que lo hubiera organizado demasiado íntimo, porque no me imaginaba el humo, el polvo, la fiesta. De pronto después en otro embarazo, pero tampoco sé si voy a tener más hijos”, respondió la actriz.

Para ella, el primer trimestre de embarazo no fue lo más soñado, pues pasó la mayoría de esos días enferma, tenía sueño casi todo el día, sentía malestar general como si fuera gripa y, además de eso, náuseas por cualquier cosa. “Fueron tres meses que me sentí enferma”.

La actriz nació en Villavicencio el 8 de octubre de 1991, es decir, actualmente tiene 34 años. Desde sus 9 años ha dedicado su vida a la actuación, pero cuando tenía 11, participó en la producción ‘Padres e hijos’ con el personaje de Sammy. Además, actuó en ‘Muñoz vale x2’, ‘Mujeres al límite’, ‘Tu Voz Estéreo’ y ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’.

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