El estreno de ‘Yo me llamo’ 2026 no solo marcó el inicio de una nueva temporada del concurso de imitación de Caracol Televisión, sino también el relevo oficial en su mesa de jurados. Antes de presentar a Elder Dayán Díaz como nuevo integrante del panel, la producción dedicó un emotivo homenaje a Yeison Jiménez, quien ocupó esa silla entre 2021 y 2022.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: 🔴 ‘Yo Me Llamo’ 2026 EN VIVO: siga el estreno y las mejores imitaciones del primer capítulo)

La nueva edición del programa regresó con varias novedades, entre ellas la incorporación del cantante vallenato como jurado junto a Amparo Grisales, César Escola y el regreso de Aurelio Cheveroni, además de una nueva edición de ‘Yo me llamo Mini’ y la presencia de Búfalo como encargado de retirar del escenario a los participantes eliminados.

El mensaje con el que Yeison Jiménez se despidió del programa

Antes de revelar al nuevo jurado, el programa emitió un mensaje en el que Yeison Jiménez (hecho con IA) recordó su paso por el formato y agradeció la oportunidad de haber hecho parte del concurso.

Lee También

“En este lugar fui inmensamente feliz. Aquí hice amigos, conocí gente maravillosa y le mostré al país una cara mía que no conocía. Yo siempre lo dije, los sueños sí se cumplen y aquí lo viví de verdad”, manifestó la versión del cantante de música popular.

Esa imagen del cantante cerró su intervención con unas palabras de despedida y un gesto simbólico hacia quien asumiría su lugar.

“Desde donde estoy ahora les mando un abrazo grande, les deseo lo mejor del mundo y con todo el cariño le dejo mi silla a otro aventurero”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caracol Televisión (@caracoltv)

Elder Dayán respondió al homenaje

Tras el mensaje recreado con inteligencia artificial, Elder Dayán Díaz apareció en el escenario interpretando ‘Aventurero’, una de las canciones más reconocidas del fallecido cantante de música popular, mientras caminaba hacia la silla que ocupará en esta undécima temporada.

Ya instalado en la mesa del jurado, el artista dedicó unas palabras a Yeison Jiménez y reconoció la responsabilidad que implica reemplazarlo.

“Yeison, hermano mío, espero no defraudarte y ocupar esa silla de la mejor manera, así como lo hiciste tú. Solamente le pido a Dios que me dé sabiduría y su bendición para que todo nos salga bien”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caracol Televisión (@caracoltv)

Así quedó el jurado de ‘Yo me llamo’ 2026

Con ese momento quedó oficialmente presentada la mesa de jurados que acompañará las audiciones y el resto de la competencia.

Amparo Grisales y César Escola continúan como referentes del programa, mientras Elder Dayán asume el lugar que alguna ocasión ocupó Yeison Jiménez. A ellos se suma Aurelio Cheveroni, quien volvió al formato para participar tanto en las audiciones de adultos como en ‘Yo me llamo Mini’, una de las novedades del regreso del concurso.

La nueva temporada también mantiene a Melina Ramírez y Laura Acuña como presentadoras y ofrecerá un premio de 500 millones de pesos para el ganador de ‘Yo me llamo’, además de 100 millones de pesos para estudios universitarios al vencedor de ‘Yo me llamo Mini’.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.