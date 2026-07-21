El estreno de ‘Yo me llamo’ 2026 ya dejó uno de los momentos más comentados de la noche. El imitador de Bunbury subió al escenario con la ilusión de convencer al jurado, pero terminó recibiendo una de las famosas críticas de Amparo Grisales.

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La actriz no solo cuestionó su parecido con el artista español, sino que recurrió al humor para explicar por qué no veía una buena imitación.

“Se parece a una tía mía”, dijo Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

Después de escuchar la presentación, en la que el imitador trató de cantar ‘La chispa adecuada’, Amparo Grisales fue directa con su evaluación.

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“Se parece a una tía mía”, dijo contundente.

La jurado incluso añadió, entre risas, que físicamente le recordaba a su tía Rosita, comentario que provocó las carcajadas de Aurelio Cheveroni y del público presente.

Imitador de Bunbury respondió con humor en ‘Yo me llamo’

Lejos de molestarse por la comparación, el imitador siguió el juego y respondió que él y Amparo eran “paisanos”.

El imitador continuó con el tono jocoso y remató: “Soy tu tía, debes hacerlo bien, joder”.

Aunque destacó la buena actitud del participante y reconoció que hizo reír al jurado, dejó claro que la imitación no cumplía con el nivel esperado.

“Eres muy simpático, nos has hecho reír, pero no”.

Tras escuchar el concepto del jurado, el participante se despidió con buena energía. “La ganancia es estar acá”, expresó antes de abandonar el escenario.

El momento se convirtió en una de las primeras escenas virales del estreno de ‘Yo me llamo’ 2026, gracias al intercambio de bromas entre Amparo Grisales y el imitador de Bunbury.

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