Una de las historias más emotivas del estreno de ‘Yo me llamo’ 2026 llegó de la mano de la imitadora de Becky G. La participante puso a bailar al jurado con su interpretación de ‘Mayores’, pero minutos después cambió por completo el ambiente al recordar a su mamá, quien falleció antes de verla cumplir uno de sus mayores sueños.

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La concursante convenció a Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni, quienes le dieron el sí para continuar en la competencia.

Imitadora de Becky G pasó de hacer perrear al jurado a romper en llanto

Durante su presentación, la imitadora interpretó ‘Mayores’, uno de los éxitos más conocidos de Becky G, y contagió con su energía al escenario del programa.

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Su actuación estuvo marcada por el baile y el ritmo urbano de la canción, suficiente para obtener la aprobación unánime de los cuatro jurados y asegurar su cupo en la siguiente fase del concurso.

Sin embargo, cuando terminó la celebración, la participante rompió en llanto.

“Mi mamá está en el cielo”: imitadora de Becky G en ‘Yo me llamo’

Entre lágrimas, la imitadora explicó que desde niña veía ‘Yo me llamo’ junto a su madre y que ambas soñaban con verla algún día sobre ese escenario.

Conmovida, contó que su mamá falleció antes de que ese deseo pudiera hacerse realidad.

“Mi mamá está en el cielo”, expresó la concursante al recordar que siempre le prometió llevarla al programa.

Sus palabras emocionaron a Amparo Grisales, quien no pudo ocultar las lágrimas al escuchar el relato.

El emotivo testimonio cambió por completo el ambiente en el templo de la imitación, que minutos antes estaba lleno de baile y celebración.

Su clasificación quedó marcada no solo por la interpretación de Becky G, sino también por el homenaje que hizo a la memoria de su madre, quien la acompañó durante años en el sueño de llegar a ‘Yo me llamo’.

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