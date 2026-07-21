Cuando apareció en el escenario, pocos imaginaban lo que estaba por ocurrir. La imitadora de Tina Turner llegó al templo de ‘Yo me llamo’ sin despertar mayores expectativas, pero bastaron los primeros acordes de ‘What’s Love Got to Do with It’ para cambiar por completo la percepción del jurado.

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Con una interpretación llena de fuerza y una voz que recordó a la legendaria artista, la concursante terminó llevándose una ovación del público y el respaldo unánime de Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni.

Amparo confesó que casi se desmaya al escucharla

La presentación provocó una de las reacciones más efusivas de la noche.

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Amparo Grisales aseguró que la imitadora logró emocionarla desde los primeros segundos de la interpretación.

“Me ericé… Casi me desmayo de la emoción”, expresó la jurado.

César Escola también quedó maravillado con la audición y destacó uno de los aspectos que más disfruta del programa.

“Me recuerda lo feliz que me hace estar en ‘Yo me llamo’, cuando reviven artistas”, comentó.

Imitadora de Tina Turner rompió en llanto tras recibir el sí en ‘Yo me llamo’

Después de escuchar los elogios del jurado y confirmar que seguiría en competencia, la imitadora no pudo contener las lágrimas.

Con evidente emoción, contó que interpretar a Tina Turner le ha abierto muchas puertas y que gracias a ese personaje ha tenido la oportunidad de presentarse en distintos escenarios, donde incluso ha recibido el reconocimiento del público de varios países.

Agradeció la oportunidad de estar en el programa y confesó que jamás imaginó recibir semejante respuesta de los jurados.

Cuando parecía que la audición había terminado, llegó una última sorpresa.

Al preguntarle de dónde era, la concursante respondió que venía de Barcelona (España) un detalle que tomó por sorpresa al jurado y al público presente.

La revelación terminó de cerrar una de las audiciones más destacadas del estreno de ‘Yo me llamo’ 2026′, en la que una participante que llegó con bajo perfil al salir al escenario terminó conquistando a los cuatro jurados con su interpretación de Tina Turner.

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