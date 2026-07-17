La espera terminó. ‘Yo me llamo’ regresó a las noches de Caracol Televisión con el estreno de su temporada 2026, una edición que llega con varias novedades, nuevos rostros y un emotivo momento que conmovió a los televidentes desde el primer minuto.

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Antes de dar inicio a las audiciones, la producción rindió un homenaje al cantante Yeison Jiménez, quien hizo parte del jurado del ‘reality’ en temporadas anteriores y falleció a comienzos de este año en un accidente aéreo. En pantalla apareció el mismísimo Yeison Jiménez dando un mensaje a los televidentes y a sus excompañeros de programa. Además, Elder Dayán, quien llegará como nuevo jurado esta temporada, apareció con la banda del fallecido cantante e interpretó uno de sus más grandes éxitos.

Luego de este emotivo momento, comenzó oficialmente la undécima temporada del formato, que mantiene la esencia que lo ha convertido en uno de los ‘realitys’ más exitosos de la televisión colombiana: encontrar al doble perfecto de los artistas más reconocidos.

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Nuevo jurado de ‘Yo me llamo’ 2026

La principal novedad de esta edición es la llegada del cantante vallenato Elder Dayán Díaz, quien se une a Amparo Grisales y César Escola para conformar la mesa de jurados. El artista reemplaza a Rey Ruiz y tendrá la misión de evaluar no solo la calidad vocal de los participantes, sino también su capacidad para interpretar y personificar a los artistas que imitan.

“Con el talento que Dios me dio yo me le mido a lo que sea. Si me invitan a pelear yo también peleo. No de violencia, pero sí dinamismo entre los jurados, que estemos siempre en el debate, que sí y que no”, afirmó Elder Dayán.

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Por su parte, Laura Acuña y Melina Ramírez regresan como presentadoras del programa, acompañando a los participantes durante las audiciones y en cada etapa de la competencia. Melina Ramírez contó que tienen una química incríble y genuina con Laura Acuña:

“Ella tiene ese rol un poco más picante, más desparpajo. Yo soy mucho más emocional, yo contecto, yo lloro y eso también es bonito”.

Acuña la complemento y aseguró que ella son el ejemplo perfecto de que dos mujeres pueden trabajar y brillar al mismo tiempo.

Además, vuelve ‘Yo me llamo mini’, el formato infantil que busca descubrir a los mejores imitadores más jóvenes del país y que nuevamente contará con Aurelio Cheveroni.

¿Cuánto dinero se llevará el ganador de ‘Yo me llamo’ y ‘Yo me llamo mini’

Durante las audiciones desfilarán más de 200 participantes que intentarán convencer al jurado con interpretaciones de artistas nacionales e internacionales. Solo quienes logren demostrar que no solo cantan igual, sino que también interpretan y transmiten la esencia del artista original, avanzarán en la competencia.

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El ganador de esta nueva temporada recibirá un premio de 500 millones de pesos, mientras que el vencedor de ‘Yo me llamo Mini’ obtendrá 100 millones de pesos destinados a sus estudios.

Con un inicio cargado de emociones, nuevas incorporaciones y el recuerdo de uno de los artistas que dejó huella en el programa, ‘Yo me llamo’ abrió oficialmente una nueva temporada que promete volver a reunir a millones de colombianos frente al televisor.

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