En medio de los movimientos que se avecinan en Colombia, uno de los que más ha llamado la atención de los televidentes es la llegada de una nueva figura a la pantalla chica en Caracol Televisión.

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Esa presentación ante el público se hizo este martes 30 de junio de 2026 en el matutino ‘Día a día’, donde se llevó a cabo un especial de lanzamiento del programa ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’.

Esta fue la oportunidad para que los televidentes conocieran a dos de las nuevas integrantes del formato de viaje que, para este caso, se lleva a cabo en varias de las sedes del evento de fútbol internacional en México, Estados Unidos y Canadá.

Una de ellas es la comunicadora y terapeuta Diana Álvarez, que va a tener como compañero de aventuras al comediante ‘Boyacoman’, uno de los que repite en estos recorridos turísticos.

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Lo cierto es que también sirvió para la aparición ante los seguidores de Sofia Osio Luna, la nueva presentadora del ‘Desafío’ luego de cambios que se llevaron a cabo dentro de este programa.

Así como ella debuta en Caracol Televisión, su llave de equipo también tiene sus primeros pinitos en la pantalla chica luego de una trayectoria que se ha caracterizado por el humor en presentaciones en vivo, composiciones como trovador y libretista.

El humorista junto a Sofía Osío es ‘JP’, Juan Pablo, que se popularizó gracias a sus actuaciones junto a ‘Lokillo’ en ‘Perros criollos’, con quienes han logrado éxito de paso en plataformas digitales.

La nueva presentadora del ‘Desafío’ y su compañero estuvieron en Los Ángeles y San Francisco, en Estados Unidos, en una experiencia en la que ambos debutaron con Caracol Televisión.

El resto de participantes en ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’ son Carolina Cruz, Carolina Soto y Juan Diego Vanegas, acompañados respectivamente por ‘Don Jediondo’, ‘Leo’ Cuervo y ‘Piroberta’ en sus viajes.

¿Quién es Sofía Osío?

Sofía Osío Luna es una modelo, exreina de belleza y presentadora colombiana nacida en Barranquilla el 27 de mayo de 2000. Alcanzó reconocimiento nacional al ganar el título de Señorita Colombia 2022, representando al Atlántico.

Es profesional en Mercadotecnia y Comunicación de Moda, formación que cursó en el Istituto Europeo di Design de Barcelona. Además de su trayectoria en concursos de belleza, ha trabajado como modelo y ha desarrollado presencia pública en medios y redes.

Su nombre volvió a sonar con fuerza en 2026 porque Caracol Televisión la vinculó al Desafío como nueva anfitriona. Ese paso marca una nueva etapa en su carrera, ahora más orientada a la televisión y al entretenimiento.

Como reina de belleza, también representó a Colombia en Miss International 2023, certamen realizado en Japón, donde obtuvo el puesto de primera finalista. Ese resultado reforzó su proyección internacional.

Sofía Osío es conocida por combinar imagen pública, disciplina y formación académica. En los perfiles difundidos sobre ella se destaca su manejo del inglés, su trabajo como modelo desde joven y su conexión con causas sociales.

¿Andrea Serna sale por la nueva presentadora del ‘Desafío’?

Andrea Serna no sale del Desafío; sigue como presentadora principal del reality. Lo que sí ocurre es que Caracol incorpora a Sofía Osío como nueva presentadora para la próxima temporada.

La confusión surge porque en 2024 y 2025 circularon versiones sobre cambios en el equipo del programa, pero las publicaciones más recientes no hablan de una salida de Serna. Al contrario, la propia cadena la mantiene como figura central del formato.

La novedad es que Sofía Osío fue presentada como el nuevo rostro que acompañará el proyecto. La información difundida por Caracol indica que ella llegará a darle su propio estilo al programa en el lugar que antes tenía María Fernanda Aristizábal.

Andrea Serna, además, ha sido la conductora del Desafío desde 2019, cuando asumió el relevo de Margarita Rosa de Francisco. Desde entonces, se consolidó como la anfitriona del ‘reality’ en varias ediciones.

En otras palabras, el cambio parece ser de dupla o de acompañamiento, no de sustitución. Por ahora, Andrea Serna continúa vinculada al Desafío y la nueva incorporación apunta a ampliar la conducción del formato.

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