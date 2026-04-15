La exparticipante del ‘Desafío’ decidió ponerle freno a los rumores que empezaron a circular en redes sociales sobre su vida personal. Valentina reaccionó frente a versiones que la vinculaban sentimentalmente con ‘Rata’, excompañero de competencia.

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Durante una transmisión en plataformas digitales, la creadora de contenido salió a aclarar directamente las versiones que surgieron a partir de imágenes y comentarios en internet.

Según explicó, no mantiene ninguna relación amorosa con él ni con otros participantes del ‘reality’, desmintiendo así las especulaciones que tomaron fuerza entre los seguidores, según informó Noticias Caracol.

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Valentina, del ‘Desafío’, dijo que no está embarazada

Otro de los temas que abordó fue el supuesto embarazo del que también se habló en redes. Frente a esto, Valentina fue enfática en negar esa versión y aseguró que la información que circula no corresponde a la realidad, dejando claro que todo se trata de interpretaciones erróneas de los usuarios.

Las especulaciones surgieron luego de que se difundieran algunas imágenes que dieron pie a múltiples interpretaciones sobre su situación sentimental y personal. Sin embargo, la exparticipante optó por hablar abiertamente para evitar que la desinformación siguiera creciendo.

Con estas declaraciones, Valentina busca cerrar el capítulo de rumores y mantener el enfoque en sus proyectos personales, luego de su paso por el reality, donde logró ganar visibilidad y una comunidad activa en redes sociales.

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