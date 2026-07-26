La semana llega cargada de estrenos para los amantes de la música urbana, el pop y el regional colombiano. Ryan Castro encabeza los lanzamientos con un nuevo sencillo, mientras Anitta, Jessi Uribe, Mike Bahía y Bacilos también presentan novedades. Además, Tury continúa consolidando su carrera con una gira que recorrerá buena parte del país.

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Vibras urbanas de La Corte

Ryan Castro vuelve a mover la escena con “Que te vaya bien”, un sencillo con el que el antioqueño sigue ampliando su catálogo y reafirmando el momento que atraviesa dentro del género urbano.

La artista Aria Vega presenta “Tototo +4”, mientras que Zaider apuesta por “Chiquitica culona”, una canción que mantiene el sonido caribeño que ha caracterizado varios de sus éxitos recientes.

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Otro de los nombres destacados es Maisak, quien estrena “Mejor que yo”, una propuesta que combina melodías románticas con ritmos urbanos. A la lista también se suma Brray con “La sacra famiglia”, y Nath, quien presenta “Cule traga”, reafirmando la diversidad de sonidos que sigue ofreciendo la nueva generación del género.

Para tener en el radar

Uno de los lanzamientos más especiales de la semana es “Mala de profesión”, de Yeison Jiménez. Aunque el cantante falleció hace varios meses, su música continúa llegando al público con nuevas producciones que mantienen vivo su legado artístico.

Por su parte, Jessi Uribe estrena “¿Qué Pasó Ayer?”, mientras que la brasileña Anitta regresa con “Azul”, una nueva apuesta que ya empieza a llamar la atención entre sus seguidores.

También aparecen Emyl Rusev con “ANDO (BYE, YA ME VOY…)” y Kei Linch, quien une fuerzas con Valka en “En la piel”, una colaboración que mezcla rap, melodías y una fuerte carga emocional.

Lo que empieza a sonar

Entre las canciones que comienzan a ganar espacio en las plataformas está “Bajo cero”, colaboración entre Mike Bahía y Juan Pablo, quienes mezclan sonidos pop con una propuesta fresca.

A ellos se suman Santiago Cruz con “Donde quiera que estés”, Fer Ariza con “Antioqueño hasta que muera”, Osman con “Daiquiri”, Darmand con “Wake” y Bacilos, que presenta “Amor de los 90s” junto a Beni, un tema cargado de nostalgia y sonidos característicos de la agrupación.

Lo que se viene

El cantante Tury ya puso en marcha “El Nene Colombia Tour”, la gira más ambiciosa de su carrera hasta ahora. El recorrido comenzó con un exitoso concierto en Yopal, donde el artista dio inicio a una serie de presentaciones que lo llevarán por diferentes regiones del país.

La agenda continuará en Villavicencio, Pereira, Tuluá, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Tunja, ciudades en las que Tury espera consolidar el crecimiento que ha venido mostrando en la escena urbana colombiana.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.