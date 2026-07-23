Luego de dos capítulos que dominaron el rating de la televisión colombiana, ‘Yo me llamo’ regresa este jueves 23 de julio con una nueva jornada de audiciones en la que Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán Díaz y Aurelio Cheveroni seguirán buscando al doble perfecto.

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(Vea también: A Amparo Grisales se le juntó el ganado: dos galanes de ‘Yo me llamo’ le trajeron recuerdos del pasado)

Pulzo le contará EN VIVO todo lo que ocurra durante la emisión: las mejores presentaciones, las historias más emotivas, las devoluciones del jurado y los momentos que se roben la conversación en redes sociales.

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EN VIVO, el capítulo 3 de ‘Yo me llamo’

8:27 p.m2026-07-23T20:27:46-05:00 ID: glnuq ‘Salud por él’, con ‘Yo me llamo Paola Jara’, suena en el templo de la imitación Temazo y gran interpretación en Caracol. Sin embargo, falta para ser como Paola. La pasaron, pero tendrá que trabajar.

8:24 p.m2026-07-23T20:24:50-05:00 ID: ygcuj Emmanuel llegó a escena, pero como que se va ir rapidito “Terrible”, dijo Amparito

8:21 p.m2026-07-23T20:21:16-05:00 ID: yappp Natti Natasha llegó con Dutty Love al escenario Pero nadie la escuchó en la imitación… No se llama

8:17 p.m2026-07-23T20:17:12-05:00 ID: wlkoi Llegó Óscar Agudelo… ¿Sí se llama? ‘China hereje’ le sonó igualito

8:13 p.m2026-07-23T20:13:54-05:00 ID: ijgxg Llega ‘el Bichote’ a la tarima de ‘Yo me llamo’ Mal, muy mal… Todo muy mal con esa ‘imitación’ de Karol G

8:09 p.m2026-07-23T20:09:40-05:00 ID: ydmcj Beéle dejó contenta a Amparito Se parece, se parece muchísimo y erizó a la diva.

8:07 p.m2026-07-23T20:07:28-05:00 ID: qtnhj Myriam Hernández la rompió en ‘Yo me llamo’ ‘El hombre que yo amo’ fue la canción que la puso en segunda ronda

8:06 p.m2026-07-23T20:06:14-05:00 ID: crxab Andrés Cepeda… No se llama Lástima ese inicio de programa, que no pegó tan duro en la imitación.

8:05 p.m2026-07-23T20:05:05-05:00 ID: mjqox Todo listo para una nueva noche en el templo de la imitación Se viene otra noche movida

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