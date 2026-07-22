El segundo capítulo de ‘Yo me llamo’ dejó una de las primeras presentaciones que dividieron al jurado. El imitador de Maluma convenció por su parecido físico, pero su interpretación no causó el mismo consenso entre los calificadores.

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El primero en reaccionar fue Aurelio Cheveroni, quien, entre risas, soltó una frase que marcó la audición: “Es igualito, porque no canta”. Acto seguido le dio la luz roja al participante.

La postura fue compartida por César Escola, quien consideró que la imitación todavía no lo convencía. “Va y viene, pero no me convence”, comentó antes de mantener su voto negativo.

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Amparo Grisales defendió a doble de Maluma en ‘Yo me llamo’

Sin embargo, Amparo Grisales encontró aspectos positivos en la presentación. La actriz aseguró que, por momentos, sí alcanzó a escuchar rasgos de la voz del artista original y le recomendó seguir trabajando la imitación antes de darle el visto bueno.

De hecho, fiel a su estilo, la ‘diva’ defendió la guapura del imitador y dijo: “Yo si quiero tener un guapo Maluma en el templo de la imitación”

Para definir su futuro en el programa, el concursante interpretó ‘Corazón’ en el desempate, tema que incluso dedicó a César Escola. La presentación terminó inclinando la balanza a su favor y consiguió avanzar con una votación 3-1, aunque el maestro mantuvo su negativa.

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