Las audiciones de ‘Yo me llamo’ siguen dejando momentos inesperados que están rodeados de sorpresa, aunque no necesariamente por el talento de los participantes. Esta vez el protagonista fue un imitador que llegó desde el Chocó con la ilusión de convertirse en Shakira y apareció en el escenario con una peluca negra, un vestido morado con detalles dorados y toda la actitud para convencer al jurado al interpretar ‘Antología’.

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Sin embargo, aunque no logró avanzar a la escuela, sí consiguió sacar unas cuantas risas entre los jurados y el público. Durante su presentación, que fue detenida por uno de los jurados, el maestro César Escola destacó la seguridad del participante.

“Hay que tener actitud y creer que eres Shakira”, le dijo Escola, antes de aplaudirlo junto al público que estaba presente en la audición.

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El momento más curioso llegó cuando el participante se refirió al personaje Aurelio Cheveroni, pero decidió llamarlo “Braulio”, una confusión que provocó risas entre los asistentes y los jurados.

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Aunque recibió una estrella verde por parte de Cheveroni, quien resaltó especialmente “su movimiento de caderas”, el imitador no logró el visto bueno del jurado para avanzar en la competencia.

Sin embargo, se despidió enviando un saludo al departamento del Chocó y no se fue sin expresar su admiración a Amparo Grisales.

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