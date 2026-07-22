El segundo capítulo elevó la expectativa de los televidentes de ‘Yo me llamo’. Caracol anticipó una noche cargada de emociones, imitaciones que sorprenderán al jurado y momentos que prometen quedarse entre los más comentados de la temporada.
(Vea también: [Video] Emotivo homenaje a Yeison Jiménez en estreno de ‘Yo me llamo’; Elder Dayán se lució)
En el avance se escucharon frases como “Tiene la voz, tiene la pinta, tiene la actitud”, aunque también hubo espacio para fuertes devoluciones.
Una de ellas llamó especialmente la atención cuando Aurelio afirmó: “Lo hiciste tan mal que se lo hiciste llorar”, antes de que otro momento terminara con un emotivo abrazo y la frase: “Su vida le cambia aquí en este programa”.
La gente también estará pendiente de ‘Búfalo’, que entrará en escena para sacar a los que se pongan difíciles en el templo de la imitación.
El programa llega impulsado por el éxito de su estreno, que lideró el rating nacional y se impuso sobre ‘MasterChef Celebrity’, consolidando nuevamente a ‘Yo me llamo’ como el formato más visto de la televisión colombiana.
EN VIVO | Minuto a minuto de ‘Yo me llamo’
Yeison Jiménez, este sí, llegó al escenario
A diferencia del primer imitador, este se parece
9:09 p.m2026-07-22T21:09:03-05:00 ID: aflqy
Chayanne trató de provocar a los jurados
Pero no impresionó a Amparito, y se fue de ‘Yo me llamo’
9:03 p.m2026-07-22T21:03:31-05:00 ID: lecqz
Otro intento de Karol G va a escena
‘Amargura’ fue el tema que, parece, convenció a los jurados
9:01 p.m2026-07-22T21:01:03-05:00 ID: wyxmq
¿Darío Gómez sí tendrá su imitador en ‘Yo me llamo’?
Lamentablemente no fue eterno y le dijeron que no.
8:58 p.m2026-07-22T20:58:19-05:00 ID: xmrmf
Un supuesto Julio Iglesias trató de impresionar a Amparito
Pero no se llama… ‘Pobre diablo’ no le alcanzó
8:53 p.m2026-07-22T20:53:36-05:00 ID: spbqd
La imitadora de Mon Laferte llegó a escena
‘Tu falta de querer’ sonó en el templo de la imitación
8:50 p.m2026-07-22T20:50:02-05:00 ID: giqle
Otro Elder Dayán llegó al escenario
El imitador puso a llorar al original (¿de lo mal que lo hizo?)
8:44 p.m2026-07-22T20:44:27-05:00 ID: vtehe
Elena Rose deleitó con su voz en ‘Yo me llamo’
‘Me lo merezco’ dejó un lindo ambiente en el templo de la imitación
8:40 p.m2026-07-22T20:40:40-05:00 ID: qyxsu
¿Yeison Jiménez?
No… Definitivamente no se llama
8:30 p.m2026-07-22T20:30:04-05:00 ID: tpnce
Adele ya dijo presente en el templo de la imitación
‘Rolling in the deep’ ha sido la canción escogida, pero el maestro Escola la aterrizó. Sin embargo, Amparito la puso en la siguiente fase.
8:27 p.m2026-07-22T20:27:31-05:00 ID: ydwlr
Yo me llamo Alejandro Fernández se presentó y pasó
Pasó, pero con condiciones. Amparito le dio su aval.
8:25 p.m2026-07-22T20:25:46-05:00 ID: uwwed
‘Shakiro’ del Chocó llegó, pero no pegó
Su presentación no estuvo de Antología, y no pasó
8:18 p.m2026-07-22T20:18:53-05:00 ID: xkvfp
Isabel Pantoja la rompió en escena
‘Hoy quiero confesarme’ fue la canción que hizo maravillas en ‘Yo me llamo’
8:17 p.m2026-07-22T20:17:52-05:00 ID: ezpbc
Eros Ramazzotti llegó, pero rapidito de fue
Lo sacaron de inmediato con tan mala imitación.
8:11 p.m2026-07-22T20:11:39-05:00 ID: frsdp
Llegó Maluma a tarima
Pero no es que se parezca mucho… ¿Qué dirán los jurados?
8:08 p.m2026-07-22T20:08:53-05:00 ID: ixzjd
Selena Quintanilla nos llenó de tanto amor
‘Como la flor’ fue la canción que puso a aplaudir a todo el mundo en ‘Yo me llamo’
8:07 p.m2026-07-22T20:07:45-05:00 ID: jykag
Tuvo que entrar el ‘Búfalo’ para sacarlo
Sí, que le colabore con la salida, por favor.
8:06 p.m2026-07-22T20:06:22-05:00 ID: onivp
Un supuesto ‘Daddy Yankee’ decepcionó en el escenario
Desentonó en todo momento, y al único que le gustó fue a Aurelio
8:03 p.m2026-07-22T20:03:15-05:00 ID: tlntc
Comenzó con todo el capítulo 2
Otro ‘Julio Jaramillo’ le dará batalla al que se presentó ayer. ¡Impresionante!
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