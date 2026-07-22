El segundo capítulo elevó la expectativa de los televidentes de ‘Yo me llamo’. Caracol anticipó una noche cargada de emociones, imitaciones que sorprenderán al jurado y momentos que prometen quedarse entre los más comentados de la temporada.

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(Vea también: [Video] Emotivo homenaje a Yeison Jiménez en estreno de ‘Yo me llamo’; Elder Dayán se lució)

En el avance se escucharon frases como “Tiene la voz, tiene la pinta, tiene la actitud”, aunque también hubo espacio para fuertes devoluciones.

Una de ellas llamó especialmente la atención cuando Aurelio afirmó: “Lo hiciste tan mal que se lo hiciste llorar”, antes de que otro momento terminara con un emotivo abrazo y la frase: “Su vida le cambia aquí en este programa”.

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La gente también estará pendiente de ‘Búfalo’, que entrará en escena para sacar a los que se pongan difíciles en el templo de la imitación.

El programa llega impulsado por el éxito de su estreno, que lideró el rating nacional y se impuso sobre ‘MasterChef Celebrity’, consolidando nuevamente a ‘Yo me llamo’ como el formato más visto de la televisión colombiana.

EN VIVO | Minuto a minuto de ‘Yo me llamo’

9:13 p.m 2026-07-22T21:13:26-05:00 ID: iusvy Yeison Jiménez, este sí, llegó al escenario A diferencia del primer imitador, este se parece

9:09 p.m2026-07-22T21:09:03-05:00 ID: aflqy Chayanne trató de provocar a los jurados Pero no impresionó a Amparito, y se fue de ‘Yo me llamo’

9:03 p.m2026-07-22T21:03:31-05:00 ID: lecqz Otro intento de Karol G va a escena ‘Amargura’ fue el tema que, parece, convenció a los jurados

9:01 p.m2026-07-22T21:01:03-05:00 ID: wyxmq ¿Darío Gómez sí tendrá su imitador en ‘Yo me llamo’? Lamentablemente no fue eterno y le dijeron que no.

8:58 p.m2026-07-22T20:58:19-05:00 ID: xmrmf Un supuesto Julio Iglesias trató de impresionar a Amparito Pero no se llama… ‘Pobre diablo’ no le alcanzó

8:53 p.m2026-07-22T20:53:36-05:00 ID: spbqd La imitadora de Mon Laferte llegó a escena ‘Tu falta de querer’ sonó en el templo de la imitación

8:50 p.m2026-07-22T20:50:02-05:00 ID: giqle Otro Elder Dayán llegó al escenario El imitador puso a llorar al original (¿de lo mal que lo hizo?)

8:44 p.m2026-07-22T20:44:27-05:00 ID: vtehe Elena Rose deleitó con su voz en ‘Yo me llamo’ ‘Me lo merezco’ dejó un lindo ambiente en el templo de la imitación

8:40 p.m2026-07-22T20:40:40-05:00 ID: qyxsu ¿Yeison Jiménez? No… Definitivamente no se llama

8:30 p.m2026-07-22T20:30:04-05:00 ID: tpnce Adele ya dijo presente en el templo de la imitación ‘Rolling in the deep’ ha sido la canción escogida, pero el maestro Escola la aterrizó. Sin embargo, Amparito la puso en la siguiente fase.

8:27 p.m2026-07-22T20:27:31-05:00 ID: ydwlr Yo me llamo Alejandro Fernández se presentó y pasó Pasó, pero con condiciones. Amparito le dio su aval.

8:25 p.m2026-07-22T20:25:46-05:00 ID: uwwed ‘Shakiro’ del Chocó llegó, pero no pegó Su presentación no estuvo de Antología, y no pasó

8:18 p.m2026-07-22T20:18:53-05:00 ID: xkvfp Isabel Pantoja la rompió en escena ‘Hoy quiero confesarme’ fue la canción que hizo maravillas en ‘Yo me llamo’

8:17 p.m2026-07-22T20:17:52-05:00 ID: ezpbc Eros Ramazzotti llegó, pero rapidito de fue Lo sacaron de inmediato con tan mala imitación.

8:11 p.m2026-07-22T20:11:39-05:00 ID: frsdp Llegó Maluma a tarima Pero no es que se parezca mucho… ¿Qué dirán los jurados?

8:08 p.m2026-07-22T20:08:53-05:00 ID: ixzjd Selena Quintanilla nos llenó de tanto amor ‘Como la flor’ fue la canción que puso a aplaudir a todo el mundo en ‘Yo me llamo’

8:07 p.m2026-07-22T20:07:45-05:00 ID: jykag Tuvo que entrar el ‘Búfalo’ para sacarlo Sí, que le colabore con la salida, por favor.

8:06 p.m2026-07-22T20:06:22-05:00 ID: onivp Un supuesto ‘Daddy Yankee’ decepcionó en el escenario Desentonó en todo momento, y al único que le gustó fue a Aurelio

8:03 p.m2026-07-22T20:03:15-05:00 ID: tlntc Comenzó con todo el capítulo 2 Otro ‘Julio Jaramillo’ le dará batalla al que se presentó ayer. ¡Impresionante!

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