La ‘influencer’ colombiana Alexandra Muriel hizo una grave denuncia en sus redes sociales al asegurar que fue víctima de violencia intrafamiliar durante varios años por parte de su esposo. Junto a un extenso mensaje, la creadora de contenido compartió videos en los que se observan momentos de una presunta agresión ocurrida dentro de una habitación.

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En la publicación, Muriel explicó que decidió hablar públicamente de lo ocurrido con el objetivo de que otras mujeres no atraviesen una situación similar.

🔵Alexandra Muriel denunció en redes sociales haber sufrido violencia física, psicológica y económica por parte de su expareja. Relató agresiones extremas frente a sus hijos y un intento de ataque con arma de fuego. Las denuncias formales existen desde 2018. 📹 aalexandramuriel pic.twitter.com/N5LSLaIBCW — Así Es Noticias (@AsiEsNoticiasVe) July 21, 2026

Alexandra Muriel aseguró que sufrió años de violencia

En su testimonio, la ‘influencer’ afirmó que durante años fue víctima de violencia física, psicológica y económica. Según su relato, las agresiones ocurrieron incluso delante de sus hijos.

“Mi pareja me golpeó delante de mis hijos. Me dio patadas en la cabeza, me rompió la nariz, me dejó con múltiples contusiones y me arrancó el pelo. Mientras yo le suplicaba que se detuviera porque nuestros hijos estaban viendo todo, él siguió golpeándome sin piedad”, escribió.

Muriel también aseguró que en una ocasión intentó escapar por una ventana para proteger su vida y que, según su versión, fue perseguida por su pareja con un arma.

Además, señaló que las presuntas agresiones no correspondían a un hecho aislado y afirmó que desde 2018 existían denuncias relacionadas con el caso. Explicó que en algún momento decidió regresar con su esposo porque creyó en la promesa de un cambio, aunque asegura que la situación terminó empeorando.

“Pensé en quitarme la vida”: Alexandra Muriel

En uno de los apartes más impactantes de su publicación, Alexandra Muriel manifestó que el constante maltrato tuvo un profundo impacto en su salud emocional.

Según escribió, el dolor y el hostigamiento llegaron a ser tan intensos que incluso pensó en quitarse la vida. En su mensaje también envió un llamado a otras personas que puedan estar viviendo situaciones similares.

“Hoy entiendo que ninguna persona merece vivir con miedo. El amor no duele. El amor no humilla. El amor no controla. El amor jamás golpea”, expresó.

La ‘influencer’ concluyó su publicación asegurando que decidió hacer pública su historia para poner fin al presunto acoso y las humillaciones que, según afirma, aún enfrenta. Hasta el momento, la persona señalada en la denuncia no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones conocidas a través de las redes sociales.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

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