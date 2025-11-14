La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación formal contra Andrés Escobar tras las acusaciones presentadas por su exnovia, Melissa Escobar. La mujer no solo lo ha señalado por presunto maltrato, sino también por el uso indebido de su esquema de seguridad, sugiriendo que recursos públicos habrían sido instrumentalizados en el ámbito privado de la pareja.

Las declaraciones explosivas se hicieron públicas en una entrevista de W Radio, donde la denunciante expuso los detalles de una relación marcada, según su testimonio, por la violencia a lo largo de una década y, al parecer por una infidelidad, la cual llevó a que se cancelara la boda entre la expareja Escobar.

Melissa relató que su decisión de hacer públicas estas acusaciones surge tras diez años de convivencia con el político, motivada por la búsqueda de justicia. Su testimonio no solo aborda el presunto maltrato, sino que también pone en evidencia las dificultades para finalizar legalmente su vínculo. Según la exnovia, el proceso de divorcio se encuentra estancado debido a un desacuerdo fundamental: las deudas adquiridas tras la cancelación de su boda. “Al cancelar la boda, al inicio, él me dijo que iba a responder por ese dinero y ya ahorita, después de todo lo que ha pasado, no ha querido responder”, afirmó la mujer, asegurando que esta disputa económica ha impedido cualquier acuerdo.

“Por más de 10 años esperé por ese cambio que nunca llegó y ya llegó el momento en el que tuve que abrir los ojos, en el que uno tiene que ya darse valor y no seguir esperando ese cambio que nunca va a llegar”, aseguró Escobar a ese medio de comunicación.

En la entrevista, la mujer ahondó en las supuestas formas de maltrato que sufrió. Afirmó haber sido víctima de diversas modalidades de violencia psicológica y emocional durante años. El presunto patrón de abuso se extendió, según Melissa Escobar, al bloqueo de su red de apoyo personal. “Son todos los bloqueos que he tenido con las personas que son cercanas a mí, que quieren venir a apoyarme. Entonces he sufrido de todas esas violencias que ya están siendo denunciadas”, detalló la exnovia.

Finalmente, la mujer también expuso un presunto intento por parte del concejal Andrés Escobar de afectar su estabilidad profesional. Afirmó que el funcionario habría intentado obstaculizar sus oportunidades laborales, insinuando una extensión del conflicto personal a su ámbito de desarrollo profesional. Con la apertura de la investigación de la Procuraduría, este caso no solo se centra en las acusaciones de maltrato y el uso de recursos públicos, sino que también pone la lupa sobre posibles actuaciones que buscarían limitar la vida personal y económica de la excompañera sentimental del concejal.

¿Quién es Melissa Escobar?

Melissa Escobar es una figura destacada en el ámbito empresarial y del emprendimiento, cuyo nombre ha resonado no solo por su pasado vínculo sentimental con el concejal Andrés Escobar, sino principalmente por su sólida trayectoria profesional. Alejada de los reflectores mediáticos puramente sociales, la mujer se ha forjado un camino como empresaria y emprendedora, canalizando su visión de negocio a través de diversas iniciativas.

La base de su éxito y conocimiento radica en su formación especializada como licenciada en moda y mercadeo, de la International University of Arts & Design, ubicada en Miami (Estados Unidos). Esta educación es la piedra angular de su actual faceta como empresaria. La combinación de su expertise en el diseño y el ‘marketing’ se refleja claramente en su actividad profesional, según datos de la página web de su empresa, Mi diario financiero.

