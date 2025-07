Lo que estaba destinado a ser el día más feliz de la vida de Melissa Escobar, el 19 de julio, se convirtió en un acto de resiliencia y amor propio. Vestida de novia, la joven compartió en un emotivo ‘live’ de Instagram su decisión de cancelar su boda con el concejal Andrés Escobar tras descubrir, apenas unas semanas antes, una dolorosa infidelidad.

(Lea también: Andrés Escobar protagonizó bochornosa pelea en Concejo de Cali; hubo puños y cabezazos)

“Este día estaba destinado a ser el día más feliz de mi vida. Lo soñé muchas veces, lo planeé con toda el alma y con todo el corazón, pero bueno… a veces los planes no pasan. Dios siempre tiene mejores planes para uno”, expresó Melissa, visiblemente conmovida, frente a sus seguidores.

Según relató, durante meses había compartido con ilusión los preparativos de su boda, un sueño que describió como “el más grande de mi vida”. Sin embargo, a solo dos semanas del evento, su mundo dio un vuelco.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melissa Escobar (@melissaescobarh)

La empresaria explicó que empezó a sentir que algo no estaba bien, un presentimiento que la llevó a buscar la verdad. “Dios en su amor me dio discernimiento. Empecé a sentir que algo no estaba bien. Yo quería estar segura de qué era la decisión correcta y así fue. Dios me mostró la verdad y, aunque dolió profundamente, entendí que era una respuesta a mis oraciones”, contó.

¿Por qué novia de Andrés Escobar canceló el matrimonio?

En la transmisión, afirmó que descubrió que Andrés Escobar, su prometido, le había sido infiel, lo que la llevó a tomar la difícil pero valiente decisión de cancelar la boda. “Con mis propios ojos, descubrí que la persona con la que me iba a casar me estaba siendo infiel a dos semanas de casarme”, aseguró. “Me dañó el corazón. Eso no se le hace a nadie”, agregó, visiblemente frustrada por la traición.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melissa Escobar (@melissaescobarh)

Lejos de esconderse o dejar que la traición la consumiera, Melissa decidió convertir el dolor en una oportunidad de crecimiento. En su ‘live’, vestida con el vestido de novia que había elegido para el gran día, anunció que transformaría la fecha en un nuevo comienzo: “Decidí no esconderme y por eso decidí cancelar la boda y transformar este día en algo nuevo, en un nuevo comienzo. Le digo sí a mi amor propio, a mi fe, a mi valor como mujer”.

A lo largo de su transmisión, Melissa destacó su fe como un pilar fundamental en este proceso. “Le doy gracias a Dios porque, a pesar de todo lo difícil, de todo el dolor, yo sé que él tiene cosas mucho mejores”, afirmó.

La ceremonia, que originalmente sería un compromiso de amor con otra persona, se convirtió en un acto de empoderamiento personal. Melissa celebró su fortaleza rodeada de familiares y amigos, quienes, según publicaciones en redes sociales, la acompañaron en una recepción que mantuvo los planes originales, pero con un nuevo propósito: honrar su dignidad y resiliencia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.