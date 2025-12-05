Katherine Vélez, la talentosa actriz colombiana, compartió en una entrevista reciente en el programa ‘Menopáusicas y qué‘—conducido por María Elvira Samper y Yolanda Ruiz— detalles íntimos de su relación con el actor Ernesto Benjumea, con quien lleva más de 25 años de matrimonio.

La conversación, cargada de risas y sinceridad, ofreció un vistazo al amor duradero, las dificultades y los momentos de tensión que han vivido como pareja.

Vélez empezó reconociendo lo increíble que ha sido llegar a este hito de 25 años.

“Es increíble, para durar tanto, debe ser que soy una gran persona, y es que yo al lado tengo un tipazo, es un buen tipo”, comentó entre risas, refiriéndose a su esposo con mucho cariño. A pesar del paso de los años, la chispa entre ellos sigue viva.

“Ustedes no pueden creer que todos los días recibo un piropo”, dijo con una sonrisa. Para ella, estos pequeños gestos de cariño son la clave para mantener la conexión.

“Todos los días me dice: ‘Uy, qué brazos, qué cuello’. Y yo le respondo: ‘Uy, papi, te ves súper, te crecieron las muñecas, porque él dice que tiene muñecas de princesa'”, explicó entre bromas. Este intercambio de piropos y humor, que parece ser una especie de broma interna, es uno de los detalles que más disfruta de su relación.

Sin embargo, no todo ha sido perfecto en su relación. María Elvira Samper le preguntó si habían tenido momentos de conflicto o tensión, y Katherine no dudó en responder que sí, que como cualquier pareja, han vivido “crisis graves”.

“Yo he recibido piropos, pero no ha sido fácil. Sí, ha habido momentos muy difíciles, de crisis, donde llegamos a pensar en decirnos ‘adiós, compañero’. Y en esos momentos uno se pregunta: ‘¿cómo lo resuelvo?'”, confesó.

A pesar de estos altibajos, destacó que lo que ha mantenido su relación es la base de amor verdadero que han construido con el tiempo. “Creo que lo que nos ha ayudado es que la base de nuestra relación siempre ha sido el amor, aunque a veces nos caemos gordos, más ahora que antes”, reflexionó Vélez.

Katherine subrayó que, aunque han pasado por momentos difíciles, la madurez ha sido clave para superar las crisis. “A veces los egos de los actores entran en juego, y eso puede sacar la piedra“, admitió entre risas, refiriéndose a los desafíos que implica trabajar juntos en proyectos y ser dirigidos por su propio esposo.

“Pero en general, trato de hacerle caso, aunque casi siempre no lo hago”, agregó bromeando. Para ella, lo más importante ha sido la capacidad de hablar, aclarar las situaciones y aprender de los errores. “Lo importante es que nos hemos sentado a hablar, nos hemos dicho todo y hemos superado todo eso”, afirmó, destacando la madurez que les ha permitido seguir adelante.

En cuanto a los fundamentos de su relación, Katherine también destacó que la mutua admiración y el respeto han jugado un papel esencial en su longevidad. “Yo estoy casada con un tipo tremendamente inteligente”, dijo con orgullo, refiriéndose a Ernesto Benjumea.

A pesar de los desacuerdos y las dificultades, Katherine resaltó que siempre han buscado entenderse, y que ambos han aprendido a lidiar con sus diferencias a lo largo de los años.

“Lo que hemos hecho para superar los conflictos es que nos admiramos mutuamente. Y sí, creo que lo más importante es que somos buenas personas, y a pesar de los errores, nunca hemos querido hacernos daño deliberadamente”, explicó.

Aunque como cualquier pareja han tenido dificultades y momentos de tensión, lo han superado con comunicación y un amor profundamente arraigado. Como ella misma dijo, “lo hemos logrado superar, y eso tiene que ver con la madurez”. Y, después de todo, ese es el verdadero secreto para mantener vivo el amor.

