La actriz Katherine Vélez, que en mayo del 2021 sufrió la pérdida de su suegro, el reconocido actor Carlos ‘el Gordo’ Benjumea, es una de las famosas más respetadas de la farándula colombiana, pues ha hecho más de 40 papeles en diferentes producciones a nivel nacional e internacional. Sus seguidores la recuerdan por su aparición en producciones como ‘El Capo’, ‘Café con Aroma de Mujer’, entre otras.

Precisamente, para contar de su larga trayectoria, la actriz estuvo de invitada en el programa ‘La Red’, de Caracol TV. Allí contó secretos de cómo fueron sus inicios y reveló las travesuras que le tocó hacer para cumplir su sueño de aparecer en las tablas y la televisión.

¿Qué estudió Katherine Vélez antes de ser actriz?

“Era muy loco. Yo terminé el colegio muy chiquita, no sabía qué hacer con mi vida. Yo quería estudiar música, escuela de teatro no había y me tocó estudiar en una universidad normal ingeniería de alimentos, me iba muy bien en matemáticas y creo que la escogí porque me gustaba la biología, pero no la terminé, menos mal. La ingeniería se salvó de tenerme a mí”, contó la actriz.

La actriz Katherine Vélez, recordó sus inicios en la actuación. Ella se graduó a los 14 años del colegio, estudio ingeniería de alimentos, posteriormente música y, mientras cursaba lenguas modernas, decidió alternarlas con la academia de arte dramático. pic.twitter.com/eF1zIJXmel — La Red Caracol (@LaRedCaracol) April 1, 2023

Katherine Vélez siguió su búsqueda en lo que quería estudiar y se metió a literatura para combinar sus estudios con teatro: “Decidí sin contarles a mis papas que iba a entrar a la escuela de actuación. Era menor de edad, me inscribí a escondidas, sufría mucho. Tenía un horario de locos: entraba a la universidad a las 7 a. m. y llegaba a la casa a medianoche. No lo hagan, no es una buena idea” .

Por fortuna, Vélez siguió su sueño, pese a que les mintió a sus padres, quienes cuando se dieron cuenta del talento de su hija decidieron apoyarla y parece que no están para nada arrepentidos.