María José Martínez encarnó a Andrea Giraldo en 2007 en la producción ‘Tu voz estéreo’, de Caracol TV. Este personaje le abrió las puertas para conseguir importantes roles en la serie ‘Fugitivos’ y en la novela ‘Los Morales’, lo que le ha permitido ser reconocida en el país.

(Vea también: [Video] Diva Jessurum ya no tendrá que usar peluca por culpa de cáncer: “Soy yo, de nuevo”)

La actriz vivió como toda la humanidad tiempos difíciles durante la pandemia del COVID-19 y reveló una traumática experiencia que pasó en esa época. Martínez fue invitada al programa ‘La Red’, de Caracol TV y allí contó detalles de lo que le tocó padecer. En ese momento empezó a sentirse diferente, algunos aspectos de su vida cambiaron y eso hizo mella en su salud mental, a tal punto que cayó en depresión

“Los motivos que lo despertaron son muchos y muy personales. Uno de los síntomas que me preocuparon es que tenía problemas de memoria y que no estaba durmiendo bien, no descansaba. Me di cuenta que me costaba mucho encontrar las palabras y no las podía pasar de mi cabeza a la lengua, eso me estresó muchísimo y eso se vuelve un círculo vicioso”, comentó Martínez en el programa.

La actriz María José Martínez, hace un año empezó a experimentar síntomas algo extraños, que la llevaron a visitar un médico. Ella misma se sorprendió con el diagnóstico del galeno. pic.twitter.com/6c1OtkbpYm — La Red Caracol (@LaRedCaracol) April 1, 2023

La actriz decidió comunicarse con un psiquiatra y el especialista le indicó que todo se produjo a raíz de la pandemia y el encierro, por lo que muy posiblemente estaba sufriendo de esa enfermedad.

“Tenía síntomas muy claros y lo mejor es tratarlo para no dejarlo avanzar. Las enfermedades mentales es bueno detectarlas a tiempo, al principio fue difícil aceptarlo, porque uno le tiene miedo. Lo que más me impresiona es que le empiezan a dar a uno consejos que no ha pedido. Es algo muy personal y delicado, yo lo traté de la mano de mi médico, mi pareja y mi familia”, expresó la actriz.

Lee También

Desde ese momento, Martínez comenzó a tomar medicinas para controlar su condición médica y sintió una mejoría: “Soy muy amiga de la ciencia, creo en Dios también. Cuando te explican que es lo que pasa con tu cerebro, ahí te das cuenta de la importancia de las pastillas. Me las empecé a tomar, recuperé mi memoria, volví a dormir y paulatinamente las he ido dejando, todo con la asesoría de mis médicos. Me siento bien, tranquila, mucho más vital y ya no tengo esos problemas”.