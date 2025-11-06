En el mundo del entretenimiento los romances no paran y tal es el caso de Beéle, quien al parecer ya tendría una nueva pareja y se trata de una modelo colombiana, gracias a algunas pistas que dejó el artista en sus redes sociales y que permiten sacar conclusiones sobre esta posible historia amorosa que estaría naciendo en la farándula colombiana.

Esta supuesto noviazgo llama la atención, luego del video de Beéle con Isabella Ladera que se filtró en Internet y levantó toda clase de comentarios, debido a las imágenes de su intimidad que los dejaron expuestos ante millones de personas, debido a la masificación de la web y que a su vez causó todo un lío entre estos dos personajes que terminaron su noviazgo en 2024.

Sara Orrego, la modelo colombiana, nacida en Medellín, sería la nueva novia de Beéle, gracias a una foto que público el cantante en su Instagram, pero que no cuenta con ninguna descripción. No obstante, en la imagen se puede observar a los dos tomados de la mano, mientras ella captó el momento en lo que parece ser un camerino con una cámara digital.

Los comentarios en el ‘post’ fueron inmediatos: “La niña más bella de Colombia”, “ya lo veré enamorado sacando más canciones”, “pobre, tan linda y lo que le espera”, “primera vez que lo veo así tan enamorado”, “¿qué hago con tanta envidia?”, “otra más pa’ sufrir, no aprenden” y “niña sal de ahí, ese hombre necesita rehabilitarse”, son las reacciones que están en la publicación hecha por el cantante en su red social.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Beéle (@beele)

¿Quién es Sara Orrego? Sara Orrego, nacida el 1 de marzo de 1997, ha trascendido rápidamente de una aspirante en concursos de belleza a una figuras influyente en el panorama digital colombiano. Su plataforma principal es Instagram, donde esta modelo de 28 años ha sabido capitalizar su imagen y carisma para construir una audiencia de millones de seguidores. Este entorno digital se ha convertido en el trampolín de su carrera, permitiéndole forjar una marca personal poderosa que atrae a grandes compañías, consolidándola como una creadora de contenido de alta demanda. El camino de Orrego en el modelaje se vio impulsado por su incursión en certámenes de belleza, siendo su participación en Señorita Antioquia un momento clave. Aunque no se llevó la corona, su presencia entre las diez finalistas confirmó su potencial y la motivó a dedicarse por completo a la industria. Este impulso temprano la llevó a realizar apariciones en medios de gran envergadura. Un hito en su visibilidad internacional fue su trabajo, incluyendo sesiones fotográficas, para la sección Playboy Instagirls. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Orrego (@saraorrego) Si bien Sara Orrego inició su formación académica explorando áreas como la contabilidad y la ingeniería financiera, su pasión y el éxito inminente de su carrera como modelo e ‘influencer’ la llevaron a tomar una decisión trascendental. Al enfocarse completamente en su trayectoria en los medios y la moda digital, demostró una visión clara sobre su futuro profesional.

