Este domingo 29 de octubre se disputó el Gran Premio de Fórmula 1 En México, al que diferentes personalidades del mundo asistieron. Una de ellas fue la ‘influenciadora’ colombiana Sara Orrego, quien el año pasado llamó la atención de Bad Bunny en Medellín.

Sin embargo, antes de ingresar al evento la antioqueña de 26 años vivió una inesperada experiencia con un taxista mexicano, quien se quiso de ir de vivo en el cobro del servicio que le prestó.

A través de su cuenta de TikTok, la colombiana narró lo sucedido y la sorpresa que se llevó con el mensaje del banco cuando pagó la carrera.

““Estamos en Ciudad de México, acabamos de tomar un taxi porque venimos a la Fórmula 1 y el señor me acaba de cobrar 1.000 dólares en mi tarjeta de crédito. O sea, sí no me llega un mensaje de Bancolombia no pasa nada. Me tocó llamar a la Policía para que hiciera algo porque este señor me quería cobrar 1.000 dólares (un poco más de un millón de pesos al cambio de hoy)”, dijo inicialmente Orrego.