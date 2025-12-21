Marcela Carvajal y Amparo Grisales compartieron por primera vez set en la telenovela ‘Cuerpo ajeno‘, una producción que marcó un antes y un después en la vida profesional de Marcela.

Aunque en ese momento ambas venían de contextos diferentes en el mundo de la actuación, la conexión entre ellas no tardó en establecerse. Marcela Carvajal recuerda con cariño aquel primer encuentro, que inicialmente estuvo cargado de nervios y sorpresas, pero que con el tiempo dio paso a una relación de respeto mutuo y amistad.

Todo comenzó cuando Darío, el director de la serie, vio el talento de Marcela en televisión y le ofreció un papel en ‘Cuerpo ajeno‘, junto a Amparo Grisales y Danilo Santos. Marcela, aún en sus primeros años como actriz, aceptó con entusiasmo el reto, lo dijo Carvajal a Vanessa de la Torre en ‘Geniales y mayores’.

Para ella, trabajar con una figura tan grande como Amparo era una oportunidad invaluable, pero, como suele suceder en estos casos, el proceso no fue tan sencillo. De hecho, uno de los momentos más recordados por Marcela ocurrió durante una escena que requería una cachetada, un gesto dramático que marcó el tono de la interacción entre sus personajes.

En esa escena, Marcela, aún joven e inexperta, se atrevió a pedirle a Amparo algo poco común: una cachetada real. Le explicó que, para que la escena tuviera la carga emocional adecuada, necesitaba que el golpe fuera de verdad. Aunque Amparo al principio se sorprendió por la petición, al final aceptó, y lo hizo con la profesionalidad que la caracteriza.

La cachetada de Amparo no solo dio la intensidad necesaria a la escena, sino que también abrió la puerta a una relación mucho más cercana entre ellas. A partir de ese momento, comenzaron a hablar más, y Marcela se sintió atraída por la figura de Amparo, a quien siempre había admirado por su fortaleza y su capacidad de estar siempre presente en la escena.

Poco a poco, el respeto mutuo y la admiración se transformaron en una amistad genuina. Amparo, conocida por su carácter fuerte, sorprendió a Marcela por su generosidad.

Recuerda que, en aquellos días de grabación, el presupuesto de vestuario para su personaje era limitado, y Amparo, al notar la situación, hizo lo que pudo para ayudarla. Llamaba a su asistente para que le prestara ropa, un gesto que dejó una huella profunda en Marcela. Este tipo de apoyo no solo reforzó su vínculo profesional, sino también personal.

A medida que la relación entre las dos se afianzaba, Marcela comenzó a ver que, detrás de la imagen de diva que Amparo proyectaba en los medios, había una mujer generosa y dispuesta a ayudar a los demás.

Después de ‘Cuerpo ajeno‘, ambas coincidieron nuevamente en proyectos y la amistad se consolidó aún más. Para Marcela, conocer a Amparo Grisales fue una experiencia invaluable, una lección sobre la importancia de la humildad, la generosidad y el respeto en un mundo tan competitivo como el de la televisión y el teatro.

En cuanto al mundo de la farándula, Marcela es clara: aunque existen rivalidades y egos dentro del medio, también hay espacio para la solidaridad y el apoyo genuino entre colegas. Reconoce que, como en cualquier otro ámbito, la condición humana juega un papel crucial.

El ego, la inseguridad y la competencia son comunes, pero también lo es la capacidad de crecer juntos, como ocurrió con ella y Amparo. Para Marcela, el verdadero éxito no radica solo en destacar individualmente, sino en entender que, en el escenario, todos dependen de los demás para brillar.

