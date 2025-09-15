El pasado 10 de septiembre, la vida de Johanna Baca Echeverría dio un trágico giro. La mujer cayó desde el cuarto piso de su residencia, ubicada en un conjunto residencial en Soledad (Atlántico) y permanece en cuidados intensivos por las graves heridas que sufrió.

El primer reporte de la Policía de Barranquilla señaló que el accidente ocurrió durante una pelea con su novio, cuando ella manifestó que quería lanzarse y finalmente lo hizo. Fue trasladada a la clínica de Salud Total en la capital del Atlántico, donde permanece bajo observación.

Familia de Johanna Baca dice que ella no se lanzó

No obstante, el caso estaría por cambiar su cauce, pues la familia de Johanna niega rotundamente la versión presentada por la pareja sentimental. Según lo mencionado a El Heraldo, Johanna fue víctima de un intento de feminicidio.

El allegado que habló con el mencionado medio confirmó que Johanna les aseguró que Edison García, su novio, fue quien la lanzó. “Ella no se tiró, él fue quien la tiró, eso fue lo que me dijo Johanna”, describió.

A su vez, la familia de la afectada aseguró que no sería la primera vez que este sujeto maltrata a una mujer. “A la mamá de sus hijas la intentó matar con un cuchillo […] Otra mujer también lo denunció porque él le pegó una paliza que le desprendió un ovario. Ella guardó las pruebas, pero el caso no avanzó”, dijo a El Heraldo. Por otra parte, remarcó que no se sabe del paradero del hombre y que tiene “influencias” que lo ayudan a evadir la justicia.

¿Cómo está Johanna Baca?

Johanna fue trasladada a la Clínica La Misericordia Internacional, donde está internada en la UCI y solo su mamá tiene acceso, por motivos de seguridad. Fue sometida a cuatro cirugías en sus brazos y está a la espera de una más en su cadera.

La madre, con un abogado, alista una demanda contra Edison García para presentarla en la Fiscalía. “Tiene fracturas, golpes, rasguños en la cara, brazos y cuello. No fue una caída. Fue un intento de asesinato”, concluyó el familiar.

Uno de los hijos de Johanna, que no es de Edison, habría sido testigo de los hechos. Quedó en custodia de su papá biológico y está yendo al psicólogo por los traumas de lo que vio.

