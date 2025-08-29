El mundo digital colombiano se encuentra en alerta tras conocerse que Oswaldito, creador de contenido e integrante de la popular familia de ‘Los montañeros’, tuvo que ser hospitalizado de urgencia luego de presentar un cuadro de dolor abdominal intenso, fiebre y malestar general.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales del grupo, donde tanto sus familiares como sus compañeros de creación de contenido compartieron la difícil situación de salud que atraviesa.

En un primer momento, los médicos sospecharon que podría tratarse de cálculos renales, una condición que causa síntomas similares. Sin embargo, tras varias pruebas y análisis, esta posibilidad fue descartada, por lo que el equipo médico continúa en la búsqueda del diagnóstico preciso.

Durante la madrugada, la situación se tornó aún más preocupante cuando Oswaldo presentó baja de presión arterial y episodios de sudoración excesiva. Gracias a la atención inmediata, logró ser estabilizado y actualmente permanece en observación dentro del centro médico. Aunque su estado se mantiene bajo control, los especialistas prefieren ser prudentes hasta conocer con certeza el origen de la afección.

La familia de ‘Los montañeros’, conocida por su contenido humorístico y familiar que entretiene a miles de personas en redes sociales, compartió abiertamente el proceso que están viviendo. ‘Socorrito’, la madre del hogar, relató que tuvieron que insistir e incluso llevar a la fuerza a Oswaldo al hospital, pues él se resistía a recibir atención médica a pesar de los evidentes síntomas de alarma.

En sus declaraciones, detallaron que los principales signos que lo llevaron a urgencias fueron dolor en la boca del estómago, fiebre, escalofríos, sudoración excesiva y un marcado decaimiento físico.

Estos síntomas, sumados a la inestabilidad en su presión arterial, encendieron las alarmas de su entorno más cercano, quienes decidieron actuar a tiempo para evitar complicaciones mayores.

La noticia causó preocupación inmediata entre los seguidores de la familia, quienes a lo largo del día han enviado mensajes de solidaridad, oraciones y muestras de cariño hacia el creador de contenido y su núcleo familiar. Las publicaciones sobre su estado de salud han recibido miles de reacciones y comentarios, lo que refleja el fuerte vínculo que han logrado construir con su comunidad digital.

¿Qué dicen los médicos?

A pesar de los múltiples exámenes practicados, los médicos aún no han confirmado un diagnóstico definitivo. Lo que sí está claro es que no se trata de cálculos renales, como se pensó en un inicio. Los especialistas continúan evaluando otras posibles causas de la infección que desencadenó el malestar.

El último reporte compartido por su esposa confirmó que Oswaldo sigue bajo monitoreo constante. “Durante la madrugada tuvo una baja de presión bastante fuerte y una sudoración intensa, pero gracias a Dios ya se encuentra estabilizado”, explicó.

Por el momento, se espera que en las próximas horas se practiquen nuevos estudios clínicos que permitan esclarecer con exactitud qué originó este cuadro y cuáles serán los pasos a seguir en su recuperación.

El mensaje de Oswaldo, de ‘Los montañeros’, desde el hospital

A pesar de la delicada situación, Oswaldo se tomó un momento para comunicarse con sus seguidores a través de las historias de su cuenta de Instagram. Allí, con un semblante cansado pero agradecido, expresó su gratitud hacia todas las personas que han estado pendientes de su evolución.

“Quiero darles las gracias por todos los mensajes que me han enviado. Estoy débil, pero agradecido con Dios, con el personal médico que me atiende y con ustedes por tanto apoyo”, aseguró.

Este gesto fue recibido con una ola de comentarios positivos y mensajes de ánimo, donde los fanáticos reiteraron su admiración y enviaron fuerzas para su pronta recuperación.

