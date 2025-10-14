Si usted es fan de la electrónica sofisticada, sabe que Polo & Pan (conformado por Paul Armand-Delille y Alexandre Grynszpan) son unos duros. A ellos se les atribuye un estilo que han descrito como: “si Chanel hiciera raves”, pues hacen una mezcla de ‘french touch’, ‘house’ y sonidos globales que transportan a otro lugar.

Con tracks convertidos en clásicos de playlists como ‘Canopée’, ‘Ani Kuni’ y ‘Coeur Croisé’, el dúo ha conquistado festivales épicos como Coachella y Red Rocks. Ahora, con su tercer álbum ’22:22′ llegan a Bogotá para confirmar por qué son considerados los pioneros de la electrónica contemporánea.

El ‘daytime disco’ de Poolside se suma a la fiesta

La noche del 31 de octubre estará interesante porque Polo & Pan no vienen solos. A la cita se suma el proyecto californiano Poolside, que llega con un DJ set a cargo del productor Jeffrey Paradise.

Poolside es conocido como el pionero del concepto “daytime disco”, una onda musical que fusiona el poder del rock con la cadencia infinita de la música disco y ‘grooves’ envolventes. Con cuatro álbumes aclamados por la crítica, su sonido fresco y sofisticado garantiza que la pista de baile se prenda de principio a fin.

Código de vestuario: elegancia onírica

Olvídese del típico disfraz de zombie o vampiro. El plan de Polo & Pan es elevar el nivel de Halloween. La invitación es a sumergirse en la elegancia desde lo inesperado: atuendos sofisticados con toques de surrealismo.

La inspiración es clara: piense en la sofisticación atemporal de los íconos franceses o en la libertad creativa de la moda parisina más contemporánea. Será una pasarela onírica donde la música será el mejor disfraz.

Lo que tiene que saber sí o sí

¿Dónde y cuándo?: Movistar Arena en Bogotá, el jueves 31 de octubre de 2025.

¿Dónde conseguir boletas?: quedan las últimas entradas disponibles en TuBoleta.com.

