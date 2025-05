Detrás de la imagen fuerte, decidida y resiliente que proyectó en el ‘reality’ ‘Desafío: la lucha de las regiones’ en 2019, Viviana Rodríguez ocultaba una historia de dolor que durante mucho tiempo guardó en silencio. La exconcursante del programa de Caracol Televisión decidió romper el silencio y hablar públicamente sobre el maltrato físico y psicológico que sufrió por parte de su expareja, con quien tiene un hijo pequeño.

(Vea también: Por qué Escudero, ex ‘Desafío’, evalúa acciones por despido de Maluma; lloró en ‘La red’)

En una entrevista concedida al programa ‘La red’, Viviana narró con valentía los difíciles momentos que vivió durante su relación, y cómo logró reunir la fuerza necesaria para salir de un ciclo de violencia que amenazaba con destruir su vida y la de su hijo.

Viviana Rodríguez, exparticipante del ‘Desafío’ relató su historia de maltrato

Rodríguez, nacida en Ibagué, Tolima, es entrenadora personal, embajadora fitness y una mujer que inspira a miles de personas con su disciplina. Sin embargo, confiesa que durante años vivió una realidad completamente distinta detrás de las cámaras y las redes sociales. Su relación sentimental, que para muchos parecía estable y feliz, era en realidad un entorno marcado por el miedo, el control y las agresiones.

Según relató, el primer episodio de violencia ocurrió al inicio de la relación, luego de un desacuerdo aparentemente menor.

“Le hice un reclamo y su reacción fue romperme la pantalla del computador. Pensé que había sido un arrebato de rabia, que podía pasarle a cualquiera. No lo vi como una señal de alerta, pero lo era”, recordó con tristeza.

A partir de ese momento, las agresiones se volvieron más frecuentes y evidentes. Lo que comenzó como estallidos de ira ocasionales, con el tiempo se convirtió en un patrón de comportamiento violento. “Cada vez que yo trataba de hablar de algo que no le gustaba, él reaccionaba con gritos, golpes, insultos… Me desmoronaba por dentro”, expresó.

Uno de los momentos más dolorosos que vivió fue cuando fue agredida físicamente delante de su hijo.

“Me estrelló contra la pared, me tumbó al piso y rompió objetos del apartamento. Todo eso ocurrió mientras mi hijo estaba ahí, viéndolo todo”, relató con la voz entrecortada. A pesar del horror de esa escena, Viviana no denunció de inmediato. Como muchas mujeres víctimas de violencia, sintió miedo, culpa y confusión.

Lee También

“Él después pedía perdón, decía que iba a cambiar, pero nada cambiaba. Yo quería una familia para mi hijo, y me aferraba a esa ilusión. Creía que él necesitaba a su papá, que yo debía aguantar. Pero cada día me sentía menos yo, más vacía, más débil”, reconoció.

Cuando las agresiones físicas se redujeron, comenzaron otras formas de maltrato igual de destructivas: el control, los insultos constantes y la desvalorización personal. “Me decía que no servía, que nunca iba a llegar lejos, que no tenía talento. Me cortó las alas”, expresó Viviana, quien admite que por momentos llegó a creer esas palabras.

¿Cómo logró exparticipante del ‘Desafío’ alejarse de pareja que la maltrataba?

Finalmente, y gracias al apoyo de personas cercanas, logró tomar la decisión de alejarse definitivamente de esa relación. Hoy, su historia se convierte en un testimonio de resistencia y empoderamiento. Con su voz, busca ayudar a otras mujeres que estén atravesando situaciones similares y demostrar que sí se puede salir del maltrato, aunque el camino no sea fácil.



“Hoy puedo decir que soy libre, que mi hijo tiene una mamá fuerte y en paz. No fue fácil, pero valió la pena recuperar mi vida”, concluyó.

Su testimonio es un llamado urgente a no callar frente a la violencia, a buscar ayuda y a recordar que el amor nunca debe doler, ni mucho menos poner en riesgo la integridad emocional o física de nadie.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.