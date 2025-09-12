Las autoridades del Atlántico investigan las circunstancias en las que Johana Alexandra Baca Echeverría, de 34 años, cayó desde el balcón de su apartamento, ubicado en un edificio residencial del conjunto Puerto Armónica, en el municipio de Soledad. El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles y mantiene en alerta a la comunidad.

El reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Barranquilla señala que, durante una discusión con su pareja sentimental, la mujer habría manifestado la intención de lanzarse. Según testigos, en medio del altercado perdió el equilibrio y terminó precipitándose desde el cuarto piso.

No obstante, la familia de Johana sostiene una versión diferente. A través de redes sociales denunciaron que no se trató de un accidente ni de un intento por quitarse la vida, sino que su pareja la habría empujado, lo que abriría la posibilidad de un caso de violencia de género o tentativa de feminicidio.

Tras la caída, la mujer fue trasladada en ambulancia a la clínica de la EPS Salud Total, en la calle 30 de Barranquilla. Allí se confirmó que presenta múltiples fracturas, principalmente en los brazos, y otros traumatismos. Pese a la gravedad de las lesiones, permanece estable y bajo estricta observación médica.

El caso quedó en manos de un grupo especializado en violencia intrafamiliar, que ya recopila testimonios y revisa las cámaras de seguridad del conjunto residencial para establecer con claridad lo ocurrido. Además, las autoridades hicieron un llamado a los residentes del sector para que entreguen cualquier información que pueda contribuir al proceso.

Las denuncias de los familiares han reavivado la discusión sobre la violencia contra las mujeres en el país. Organizaciones sociales han reiterado la necesidad de que este tipo de hechos sean investigados con enfoque de género, especialmente cuando se presentan en contextos de conflicto de pareja.

En las próximas horas se espera un pronunciamiento oficial que permita conocer avances en las investigaciones, mientras Johana continúa hospitalizada.

