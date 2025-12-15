La cuenta de X adscrita al Instituto Nacional de Vías (Invías) replicó este 15 de diciembre el comunicado de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el que anuncia el paro armado en el norte del país, algo que no cayó bien entre los usuarios y seguidores del instituto.

En la réplica, el Invías escribió junto al comunicado que invitaba a la ciudadanía a tomar medidas de seguridad antes de transitar por las carreteras del país y a “evitar viajes innecesarios, durante los próximos días”. Además, sugirió a las personas mantenerse informadas por los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre este hecho y, a través de sus redes sociales, cuestionó al Invías por este tipo de publicaciones, que según él, podrían considerarse apología al delito, como el confinamiento de poblaciones. Rendón enfatizó que lo que los colombianos esperan es una respuesta firme del Gobierno, y no consejos que, en su opinión, terminen “trasladando la responsabilidad a los ciudadanos”.

Respuesta de mintransporte a publicación del Invías sobre el Eln

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, rechazó de manera tajante la publicación identificada como #INVIAS767, en la que se replicó un comunicado del Eln a través de redes sociales oficiales. La funcionaria calificó el hecho como “inadmisible” y recalcó que ninguna entidad del Estado puede difundir mensajes provenientes de grupos armados ilegales, al tiempo que ofreció disculpas tanto al presidente como a la ciudadanía.

“Alguien lo escribió, alguien lo aprobó y alguien lo publicó. Todos se equivocaron (…) Eso es inadmisible. Ninguna entidad pública puede replicar contenido de un grupo armado, de un grupo ilegal, que además va en contra de los lineamientos que el mismo presidente de la República traza en sus comunicaciones de manera pública (…) Tengo que poner la cara y pedirles disculpas a los colombianos. También pedirle disculpas al presidente de la República porque estos errores no los podemos cometer”, dijo la ministra Rojas.

#EnDesarrollo La ministra de transporte, María Fernanda Rojas, calificó de “inadmisible”, la publicación del #INVIAS767 que replicó un comunicado del ELN en sus redes sociales. “Ninguna entidad pública puede replicar contenidos de un grupo armado organizado, de un grupo ilegal”,… pic.twitter.com/1JqAynGn2K — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 15, 2025

Finalmente, la funcionaria agregó que se aplicarán las medidas correctivas sobre las personas que cometieron el error, haciendo énfasis en que no se pueden permitir estas equivocaciones desde entidades públicas.

