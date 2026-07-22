El primer capítulo de ‘Yo me llamo’ 2026 tuvo una determinación inesperada para los fanáticos del formato de Caracol Televisión, en el que llegó el cantante vallenato Elder Dayán Díaz como nuevo integrante.

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Lo cierto es que, ante la sorpresa ante cámaras de Amparo Grisales, se conoció que el personaje Aurelio Cheveroni, el recordado lobo rojo del programa infantil ‘Club 10’, es nuevo jurado en la actual edición.

El tema plantea un revolcón dentro de la manera de seleccionar a los clasificados para la siguiente fase del concurso, pues ahora se necesitan cuatro y no tres estrellas para avanzar.

Cabe recordar que se necesitan como mínimo dos votos para no quedarse por fuera de la competencia de canto e imitación de la pantalla chica colombiana, por lo que el recién llegado miembro abre camino a una oportunidad.

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De hecho, Laura Acuña advirtió en la cuenta institucional de Caracol Televisión en Instagram que Aurelio Cheveroni no es solo un invitado y que los concursantes deben convencerlo para clasificar.

“Le pone una cuota de humor maravillosa, una ternura increíble y nos hace divertir mucho”, reconoció César Escola, consultado sobre la presencia del querido lobo.

Esta es la segunda oportunidad en la que el personaje es parte del equipo de ‘Yo me llamo’, pues en la edición de 2025 estuvo como parte de la competencia infantil que se desarrolló desde abril como parte del festejo para los niños.

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El impacto que provocó entre los televidentes le abrió de nuevo las puertas, al igual que el recordado ‘Búffalo’ en ‘Yo me llamo’, que sigue como una de las figuras de autoridad y respeto para los participantes.

Así es como Aurelio Cheveroni y Elder Dayán Díaz son los nuevos integrantes del jurado de esta temporada de 2026, donde continúan Amparo Grisales y antes mencionado César Escola.

Es importante remarcar que ellos dos son los principales referentes para el público de este programa de canto e imitación de Caracol Televisión, uno de los más populares de la pantalla chica.

¿Quién es Aurelio Cheveroni?

Aurelio Cheveroni es un reconocido personaje de ficción de la televisión colombiana, caracterizado como un títere de lobo de pelaje rojo. El actor colombiano Fernando Rojas ha sido el encargo de darle voz e interpretarlo desde sus inicios en la televisión nacional.

Creado por Andrés Huertas Motta y Armando Barbosa, el personaje debutó en 1998 dentro del icónico programa infantil Club 10 de Caracol Televisión.

Aurelio se destaca por su personalidad carismática, astuta, coqueta y llena de humor, convirtiéndose en un referente de la cultura popular en Colombia.

A lo largo de los años, compartió pantalla con personajes emblemáticos del programa como la gata Mery Moon y el bebé dinosaurio Dinodoro, que a diferencia suya no han vuelto a aparecer en la televisión colombiana.

¿Quién es Elder Dayán Díaz?

Elder Dayán Díaz, nuevo jurado de ‘Yo me llamo’, es un reconocido cantante y compositor colombiano de música vallenata. Nació el 29 de octubre de 1987 en Fundación, departamento del Magdalena.

Es hijo del legendario cantautor Diomedes Díaz y de Rosmery Rodríguez. Su herencia familiar influyó fuertemente en su vocación musical, consolidándolo como digno heredero de la dinastía Díaz.

Inició su trayectoria artística a temprana edad, logrando posicionarse en la industria vallenata mediante exitosas producciones discográficas y colaboraciones con destacados acordeoneros del género musical.

A lo largo de su carrera ha trabajado con acordeoneros como Rolando Ochoa y Lucas Dangond. Entre sus canciones más populares destacan éxitos como ‘Amantes’ y ‘Modo Avión’.

Su estilo combina la esencia del vallenato tradicional con sonidos modernos, ganando el aprecio de audiencias de distintas generaciones en Colombia y diversos países de Latinoamérica.

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