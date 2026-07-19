El MetLife Stadium de Nueva York y Nueva Jersey se transformó en mucho más que un campo de fútbol este domingo. Tras el pitazo final del primer tiempo, la logística tomó el protagonismo absoluto, ejecutando en cerca de media hora una transformación total del terreno de juego para dar paso a un espectáculo que unió géneros, generaciones y continentes.

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La apertura fue una declaración de íconos: Madonna tomó el escenario para interpretar ‘Music’ desde un vehículo en movimiento, acompañada por las leyendas del fútbol brasileño, Ronaldo y Ronaldinho. La sofisticación musical llegó poco después de la mano del director venezolano Gustavo Dudamel, quien dirigió una magistral presentación conjunta entre la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, en un acto que también contó con la participación de los Muppets y el grupo infantil Ghetto Kids.

El despliegue de estrellas internacionales continuó con la energía del pop global. La agrupación surcoreana BTS se tomó el escenario para interpretar uno de sus éxitos más reconocidos, manteniendo el ritmo frenético de la jornada. Posteriormente, la expectativa del público alcanzó su punto máximo con la aparición de Justin Bieber, quien, guitarra en mano, interpretó ‘Everything Hallelujah’, recibiendo una ovación masiva de los asistentes.

El toque latino y la representación colombiana tuvieron nombre propio. Shakira se apoderó del escenario para interpretar ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026, acompañada por el artista nigeriano Burna Boy. Con esta actuación, la barranquillera reafirmó su histórico vínculo con la Copa del Mundo, consolidándose una vez más en la vitrina más importante del planeta.

El cierre fue un mensaje de unión y esperanza: el coro infantil PS22 Chorus realizó una interpretación final junto a los Muppets, dando un cierre emotivo que marcó el regreso de los jugadores al campo para la segunda parte de esta final histórica.

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