Un libro infantil publicado en Estados Unidos semanas antes del inicio del Mundial 2026 se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales por una llamativa coincidencia.

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Se trata de la obra, titulada ‘The World’s Game’, que recrea una final entre España y Argentina, el mismo duelo que disputarán ambas selecciones por el título este domingo, e incluso plantea un resultado que ha despertado todo tipo de reacciones entre los aficionados.

La publicación salió al mercado el 2 de junio, nueve días antes del comienzo de la Copa del Mundo. El libro fue escrito por la autora Yamile Saied Méndez e ilustrado por Andrés Landazábal, con el propósito de acercar el fútbol a los niños mediante una historia ambientada en una final mundialista.

Lo que más llamó la atención es que la historia narra un partido entre España y Argentina cuando ese enfrentamiento todavía no estaba definido. En el relato aparecen figuras como Lionel Messi y Lamine Yamal y Cucurella protagonistas de la final que finalmente se disputará en Estados Unidos.

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¿Quién gana la final del Mundial según el libro The World’s Game?

De acuerdo con la historia, Argentina toma la ventaja cerca del minuto 15 gracias a un gol de Messi. Sin embargo, España consigue igualar el marcador y, cuando el encuentro parece encaminarse al tiempo extra, anota el tanto de la victoria en el minuto 88, proclamándose campeona del mundo.

La coincidencia ha alimentado numerosas teorías entre aficionados al fútbol, aunque no existe evidencia de que el libro tenga relación con la organización del Mundial o que anticipe un resultado real. Tanto laSexta como otros medios que recogieron la historia la presentan como una curiosidad editorial que se volvió viral después de que una turista española encontrara el ejemplar en una librería de Estados Unidos y compartiera el hallazgo en redes sociales.

Mientras se acerca la final, The World’s Game continúa despertando interés por la sorprendente coincidencia entre su trama y el partido que definirá al campeón del Mundial 2026. El verdadero desenlace, sin embargo, solo se conocerá cuando el balón ruede en la cancha.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.