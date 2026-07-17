En medio de situaciones que se han hecho muy virales, la esfera digital registra una interacción muy comentada entre dos de las mujeres más influyentes del entorno del fútbol internacional luego de las recientes jornadas de competencia.

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Shakira aprovechó el momento del Mundial 2026 para dedicar unas palabras a Lionel Messi y reconocer su desempeño en la cancha en la clasificación de la selección de Argentina a la final.

El combinado suramericano obtuvo su tiquete al partido definitivo del Mundial de 2026 luego de vencer a Inglaterra en un emocionante duelo que paralizó a los aficionados.

A través de sus historias de Instagram, la cantante colombiana destacó la trayectoria del capitán argentino y aseguró que su rendimiento sigue siendo extraordinario, pese al paso de los años.

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La artista barranquillera valoró la disciplina, la constancia y el compromiso del deportista, elementos que han resultado determinantes para mantenerlo en la cima del balompié de todo el planeta.

“¡Lo que Leo Messi está haciendo es más que extraordinario! Demuestra los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía el tiempo y todas las probabilidades”, escribió la barranquillera.

En ese mismo texto, la intérprete musical mencionó de forma directa a la esposa del astro del fútbol, resaltando su importancia en la estabilidad emocional del jugador.

“Sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza y la inspiración para demostrarlo”, expresó la artista respecto al soporte que brinda la empresaria.

Horas después de esa publicación, Antonela Roccuzzo respondió con un gesto que no pasó desapercibido entre los seguidores de ambas celebridades en la conocida plataforma digital de fotografías.

La empresaria argentina compartió en sus historias de Instagram el mensaje publicado por Shakira y añadió un corazón rojo junto a una cara con expresión de ternura, sin escribir comentarios.

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A pesar de la brevedad del ‘emoticón’, el acto provocó múltiples debates virtuales sobre la relación de aprecio y agradecimiento existente entre las dos reconocidas figuras públicas actuales.

Mientras este intercambio de mensajes circula masivamente por las redes sociales, el capitán de la albiceleste concentra todos sus esfuerzos en el próximo e histórico compromiso deportivo.

El plantel de Argentina disputará la gran final del Mundial de 2026 contra la selección de España, un partido que mantiene la expectativa de los aficionados al fútbol.

El duelo se llevará a cabo en Estados Unidos, donde la cantante colombiana vive en la actualidad, lo que le ha permitido estar como espectadora durante varios partidos del certamen futbolístico.

Mientras los argentinos buscan su cuarto título en un Mundial, los españoles van por su segunda conquista. La interacción de ambas famosas previo a este duelo sirvió para desmentir rumores del pasado.

Relación entre Antonella Rocuzzo y Shakira

La relación entre Antonela Roccuzzo y Shakira pasó de los rumores de distancia a una convivencia pública más cercana. Durante años, la prensa del entretenimiento habló de una supuesta tensión, sobre todo por el vínculo de ambas con Messi y Piqué.

Esa versión perdió fuerza con varias apariciones públicas. Shakira asistió a la boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en 2017, y después ambas aparecieron juntas en distintos momentos, algo que alimentó la idea de una relación cordial.

La cercanía quedó más clara en 2025, cuando Antonela fue al show de Shakira en Miami y compartió imágenes del encuentro. Después, ambas publicaron fotos abrazadas, lo que desmintió la supuesta enemistad que circuló durante años.

Hoy, la relación pública entre ambas se entiende mejor como una convivencia de respeto, simpatía y reconocimiento mutuo. No hay pruebas recientes de conflicto entre ellas y sus interacciones apuntan a una buena relación.

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