El nombre de Jhon Jáder Durán volvió a aparecer en el radar del fútbol europeo en medio del mercado de fichajes, luego de que desde España se informara que el delantero colombiano fue ofrecido al Barcelona como una posible alternativa ofensiva.

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De acuerdo con el diario catalán Sport, el club azulgrana se encuentra en la búsqueda de un delantero de primer nivel tras la salida de referentes en ataque y la incertidumbre alrededor de otros nombres en su plantilla.

En ese contexto, la prioridad del equipo sería fichar a Julián Álvarez, aunque la operación se ha complicado en los últimos días, lo que ha obligado a la dirección deportiva a analizar otras opciones en el mercado.

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Es ahí donde aparece el nombre de Durán. Según el mismo medio, el colombiano “ha sido ofrecido en los últimos días”, teniendo en cuenta que pertenece al Al Nassr y que su entorno está explorando alternativas para que regrese al fútbol europeo.

🔴𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 | Jhon Duran, alternativa sorpresa del Barça para la delantera 🇨🇴El delantero colombiano ha sido ofrecido al club blaugrana. Deco tanteó su fichaje en el 2025 ✍️ L. Miguelsanzhttps://t.co/L1CEore71p — Diario SPORT (@sport) July 17, 2026

Sin embargo, el panorama está lejos de representar una negociación concreta. La información indica que, pese a que el nombre del delantero fue puesto sobre la mesa, en el Barcelona “no se ha ido más allá” de ese ofrecimiento, lo que deja claro que no es una prioridad dentro del proyecto deportivo actual.

De hecho, otros clubes parecen llevar ventaja en la carrera por el atacante. En Portugal, el Benfica aparece como una opción más avanzada para quedarse con sus servicios, lo que podría alejarlo definitivamente del conjunto catalán en este mercado.

El contexto de Durán también explica por qué su nombre está siendo movido entre diferentes equipos. El delantero ha tenido poco protagonismo en el Al Nassr y viene de encadenar cesiones en clubes como Zenit de San Petersburgo y Fenerbahce, sin lograr consolidarse plenamente.

Además, el propio entorno del jugador tendría luz verde del club árabe para buscarle nuevo destino, lo que ha generado que sea ofrecido a distintas instituciones del fútbol europeo en busca de una oportunidad que le permita relanzar su carrera.

En ese sentido, su eventual llegada al Barcelona luce más como una posibilidad lejana que como una operación en curso. Aunque el interés mediático ha crecido por el vínculo con un gigante del continente, la realidad es que, por ahora, se trata únicamente de un ofrecimiento dentro de las dinámicas habituales del mercado de fichajes.

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