La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 dejó imágenes que rápidamente se viralizaron más allá de lo deportivo. Después del triunfo 2-1 sobre Inglaterra, algunos jugadores de la Albiceleste celebraron frente a sus aficionados con una bandera que llevaba la frase “Las Malvinas son argentinas”.
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Durante el festejo, el mensaje fue sostenido por futbolistas del seleccionado mientras el equipo agradecía el apoyo de los hinchas que acompañaron el partido desde las tribunas.
Las Malvinas son argentinas. Fuera ingleses. pic.twitter.com/d8rHM3Yy0uLee También
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— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) July 15, 2026
El tradicional cántico contra Inglaterra volvió a escucharse
La celebración también estuvo acompañada por uno de los cánticos más conocidos del fútbol argentino: “Un minuto de silencio para Inglaterra…”, que bajó desde las tribunas y fue repetido durante los festejos posteriores a la clasificación.
Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y despertaron reacciones entre aficionados de distintos países, debido a la histórica rivalidad deportiva entre ambas selecciones y al contexto simbólico de la referencia a las Islas Malvinas.
Un partido con historia dentro y fuera de la cancha
La semifinal ya había estado marcada por la intensidad dentro del terreno de juego, con varios cruces entre futbolistas de ambos equipos y un ambiente cargado de tensión.
Una vez sonó el pitazo final, los jugadores argentinos celebraron junto a su afición el paso a una nueva final mundialista, en un festejo que terminó trascendiendo lo deportivo por las referencias históricas que aparecieron durante la celebración.
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