La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 dejó celebraciones entre los aficionados de la ‘Albiceleste’, pero también reacciones de quienes apoyaban a Inglaterra. Una de ellas fue la de Laura Sarabia, quien acudió a sus redes sociales para expresar su tristeza por la derrota del equipo europeo.

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La enbajadora de Colombia ante el Reino Unido publicó una fotografía en la que aparece luciendo la camiseta de la selección inglesa y haciendo un gesto de tristeza, acompañada del mensaje: “En mi corazón, siempre”, dejando claro que su respaldo estaba con el combinado británico.

La publicación llamó la atención luego de derrota con Argentina

La imagen fue compartida por ella poco después del partido en el que Argentina remontó el marcador y venció 2-1 a Inglaterra para asegurar su paso a la final del Mundial.

La publicación de Sarabia no pasó desapercibida y rápidamente empezó a circular entre usuarios de redes sociales, quienes comentaron tanto el resultado del encuentro como el mensaje de la exfuncionaria en favor de la selección inglesa.

Por ahora, Laura Sarabia no ha hecho más comentarios sobre el partido y su publicación se limitó a expresar el apoyo que mantiene por Inglaterra pese a la eliminación del torneo.

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