Un partidazo se llevó a cabo en Atlanta este miércoles, 15 de julio, en la semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues se medían dos rivales con gran historia y un gran nivel en la actualidad como lo son Argentina e Inglaterra.

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El primer tiempo, como se esperaba, fue muy disputado, con patadas, faltas y constantes agresiones en la mitad de la cancha, que tampoco permitió un juego fluido y por eso no hubo muchas emociones.

Sin embargo, en el segundo tiempo se presentaron las buenas noticias, puesto que primero Inglaterra pegó primero por medio de Gordon, quien aprovechó la desconcentración de Molina para mandar el balón al fondo de la red.

Sin embargo, cuando parecía que Inglaterra jugaría su segunda final en la historia, apareció el aura mundialista de Argentina para igualar la situación, pues Enzo Fernández recibió fuera del área, remató y marcó el gol del empate.

¡SÍ, ENZO SÍ! GOOOOOOOOOOOL ARGENTINO Tremendo remate de Enzo Fernández para que la Selección se lo empate 1-1 a Inglaterra en el final del partido. pic.twitter.com/0vXnBSoGrT — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Luego, en el tiempo de reposición, apareció Lautaro Martínez para empujar de cabeza el balón y marcar el gol definitivo para mandar a Argentina a una nueva final del Mundial, la tercera de Lionel Messi. Este fue el gol:

¡¡ARGENTINA SE LO DA VUELTA A INGLATERRA!! GOOOOL DE ARGENTINA Lautaro Martínez llegó al palo izquierdo a la perfección para meter la pelota que le puso Messi para el 2-1 ante Inglaterra. pic.twitter.com/19CwG0YmKB — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

De esta manera, Argentina luchará por defender el título, recordando que fue campeón en 2022 y ahora buscará hacer lo propio frente a España.

Cuándo es la final del Mundial 2026

De esta manera, con el resultado entre Argentina e Inglaterra, la final será contra España el próximo domingo, 19 de julio, a partir de las 2:00 de la tarde en el estadio MetLife de la ciudad de Nueva York.

Dónde ver la final del Mundial 2026

Este compromiso, que es el más importante en el evento deportivo del año, se podrá ver por DSports, Canal Caracol, RCN y Disney Plus. Además, si quiere reaccionar, se puede conectar con el equipo de Pulzo Deportes en Las Narratones y La Despachada en YouTube y TikTok.

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