Aunque la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial dejó un ambiente de frustración entre los hinchas, Johan Mojica hizo un balance positivo de la participación del equipo y salió en defensa del proceso que lidera Néstor Lorenzo, en medio de las críticas que surgieron tras la despedida del torneo.

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El lateral izquierdo, que ha sido uno de los jugadores más cuestionados por un sector de la afición, rompió el silencio luego de la caída frente a Suiza en la definición por penales. Para el defensor, el rendimiento de la ‘Tricolor’ dejó aspectos destacados que no deberían pasar desapercibidos, especialmente por la solidez defensiva mostrada durante la competencia.

Mojica resaltó que Colombia solo recibió un gol en todo el Mundial, una estadística que, según él, refleja el crecimiento del equipo en los últimos años. Además, recordó que el combinado nacional no fue superado en los 90 minutos de sus partidos, ya que acumuló victorias y empates antes de quedar eliminado desde los doce pasos ante el conjunto europeo.

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“Nos vamos por penales, pero somos una selección que, con todo lo que jugamos, solo recibimos un gol. No perdimos, ganamos y empatamos, eso dice mucho del progreso que ha tenido la Selección”, expresó el futbolista.

Las declaraciones de Mojica se dieron durante un acto organizado por la Gobernación del Valle del Cauca, donde él, Davinson Sánchez, Gustavo Puerta y Juan Camilo Portilla recibieron una condecoración por su participación en la Copa del Mundo.

Hoy recibí con mucha alegría a nuestros futbolistas vallecaucanos para expresarles, en nombre de todo el Valle, el inmenso orgullo que sentimos por la manera como representaron a nuestro paraíso Deportivo y a Colombia en el escenario más importante del fútbol: el Mundial. ⚽ Por… pic.twitter.com/rAHC7ELhFS — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) July 14, 2026

El reconocimiento generó opiniones divididas en redes sociales, ya que algunos aficionados consideraron que no había motivos suficientes para ese homenaje. Pese a ello, los jugadores compartieron con los asistentes, participaron en actividades protocolarias y se mostraron agradecidos por el reconocimiento.

Otro de los temas sobre los que habló el defensor fue el futuro del seleccionador argentino. Tras la eliminación mundialista, crecieron las voces que piden un cambio en el banquillo, pese a que Lorenzo tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. Sin embargo, Mojica fue enfático al respaldar la continuidad del entrenador.

“Que esté muchos años más. Es un excelente entrenador. Por mí que esté muchos años porque sabe trabajar, no solo en lo deportivo sino en lo humano, por eso es un excelente entrenador y su cuerpo técnico”, afirmó.

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Mientras se define el próximo calendario de la Selección Colombia, el experimentado lateral, de 33 años, continuará disfrutando de sus vacaciones antes de reincorporarse al Mallorca de España para iniciar la pretemporada. Por ahora, tampoco existen versiones sobre un posible cambio de club para el defensor colombiano.

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