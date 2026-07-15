El Mundial del mediocampista colombiano James Rodríguez no fue lo que los hinchas esperaban, pues al final la falta de ritmo sí le costó y por eso cerró su participación en el torneo sin ningún gol ni aportar ninguna asistencia.

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De hecho, el capitán ha sido uno de los principales señalados luego de esta eliminación, ya que hay muchos que consideran que no estaba en el nivel necesario para ser titular y eso terminó pasándole factura al combinado nacional.

Es más, tan complicada ha sido la situación que ya pasó una semana de la eliminación y el jugador aún no sube nada a sus redes sociales refiriéndose al tema, en comparación de todos sus compañeros que sí escribieron algunas palabras para los aficionados.

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Ahora, varios días después de que terminó el torneo, se conoció que James estaba un poco alejado y desconectado, al punto de que incluso cambió su estilo.

Así lo compartió el creador de contenido ‘Ikaro’, quien subió unas fotos a sus redes sociales mostrando que estuvo en una conexión con la naturaleza luego del Mundial y allí se vio al colombiano con un nuevo corte de cabello.

Es más, se pasó toda la máquina por la cabeza, que le da un ‘look’ que no se veía hace varios años en el futbolista colombiano.

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Esta es una forma de volver a conectar, teniendo en cuenta que el futuro de James Rodríguez está en el aire actualmente.

En cuanto a selección, se cree que el compromiso con Suiza fue el último vistiendo la camiseta amarilla, mientras que a nivel de clubes no hay certeza de qué vaya a ocurrir, ya que terminó contrato con el Minnesota United y por ahora no se sabe dónde jugará próximamente.

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