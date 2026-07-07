La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 dejó un ambiente de profunda tristeza entre los jugadores, pero también abrió interrogantes sobre el futuro de algunos referentes. Uno de ellos fue Juan Fernando Quintero, cuyas declaraciones después de la caída frente a Suiza en la tanda de penales llamaron la atención por una frase que muchos interpretaron como un posible mensaje de despedida.

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Al ser consultado por el proceso que ha llevado la Selección en los últimos años y puntualmente por el que tuvo el equipo para este 2026, el volante destacó el trabajo hecho por el grupo, aunque dejó claro que el objetivo sigue siendo dar un paso más en las grandes competencias.

“Yo lo sentí así, es así, estoy totalmente de acuerdo. Creo que no nos podemos acomodar a estas situaciones, obviamente estamos dolidos por la situación, no nos vamos a reprochar nada, pero seguramente para los que se quedan, que tengan la oportunidad y que sean conscientes de que a veces no alcanza, y que bueno, que lleven y tengan esa oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia y que nunca podamos reprocharnos o pensar que siempre nos falta algo”, afirmó.

Precisamente, la expresión “para los que se quedan” fue la que despertó dudas entre aficionados y periodistas, ya que podría interpretarse como una insinuación de que Quintero estaría contemplando cerrar su ciclo con la Selección Colombia. Sin embargo, el mediocampista no confirmó ni desmintió esa posibilidad durante la entrevista, por lo que su futuro con el equipo nacional quedó en el aire.

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“SIEMPRE NOS FALTA ALGO, PERO ES DIFÍCIL ANALIZARLO EN ESTE MOMENTO” Juanfer Quintero, autocrítico tras la eliminación de Colombia. @carlosevillamil #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/C521xq1lpI — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Sobre el partido frente a Suiza, Juanfer reconoció que el golpe de la eliminación hace muy difícil sacar conclusiones en caliente y aseguró que el desenlace terminó definiéndose por detalles.

“Creo que fue un partido muy difícil, hacer análisis hoy es demasiado difícil después de este sentimiento, de esta frustración. También fueron los penales y creo que hace parte del fútbol”, comentó.

El volante también señaló cuál cree que fue el pequeño detalle que terminó marcando la diferencia entre ambas selecciones.

“Seguramente el pasito de más fue hacer el gol en los penales, porque creo que fue un partido de igual a igual y bueno, es el fútbol”, concluyó.

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